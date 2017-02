Kdybych neudělal správnou věc, nežalují mě, říká student, který se soudí s OVB

Společnost OVB Allfinanz zažalovala Jakuba Charváta za poškození dobrého jména. Vedle omluvy požaduje rovněž odškodnění sto tisíc korun, což pro studenta dokumentaristiky, který si na právníky přivydělával na brigádách, představuje vysokou částku.



S odstupem času Charvát tento spor vnímá pozitivně. Díky filmu a následným problémům s ním spojeným získal profesní zkušenosti, o které by jinak v současnosti student prvního ročníku FAMU usiloval několik let. Ačkoliv by se rád v klidu věnoval jiným činnostem a spor již nemusel řešit, vnitřně ho to k případu OVB neustále táhne. „Kdybych to neudělal správně, tak mě nezažalují,“ komentuje přesvědčen, že soud přiřkne pravdu na jeho stranu.

Čtvrt milionu na právníky

Po medializaci případu se mezi veřejností zvedla vlna solidarity, čtenáři mladému studentovi ve velkém nabízeli finanční pomoc. Zřídil si proto transparentní účet, na kterém se dosud sešlo necelých 277 tisíc korun.

„Patnáct tisíc jsem investoval do projektu Finemon Víta Kalvody, který upozorňuje veřejnost na nekalé praktiky finančního poradenství a na co si dát na finančním trhu pozor. Šlo o obnovení jeho napadených webů ze záloh, jejich údržbu, zabezpečení či odvirování,“ popisuje. Zbytek peněz, více jak 260 tisíc, chce na účtu ponechat do doby, kdy bude muset zaplatit výdaje za služby svého právního zástupce.

K prvnímu soudnímu jednání mělo dojít v prosinci loňského roku. Podle jeho slov ale soud úvodní stání přesunul na prozatím neznámý termín, protože právník OVB Allfinanz se pár dní předtím omluvil pro nemoc.

OVB se k této informaci odmítla vyjádřit. „Probíhající právní záležitosti nekomentujeme,“ vzkázala prostřednictvím svého mediálního zástupce Jiřího Reichla. Nevyjádřila se tak ani na dotaz, zdali neuvažuje, že by žalobu stáhla a pokusila se s Charvátem domluvit mimosoudně.

Špatné světlo na finanční poradce

Pár týdnů poté, co informace loni v létě o kontroverzním fungování OVB Allfinanz proběhly médii, skončili ve společnosti tři vysocí manažeři. Podle Charváta mohla medializace pomoct k určité reformě uvnitř společnosti. Firma ji však dostatečně nevyužila. „Vyhození tří manažerů pro mě není změna. Podle mých informací k žádné skutečné nedošlo.“

OVB spojitost mezi zářijovým propuštěních zemských ředitelů a dokumentem Jakuba Charváta odmítá. „Konkrétní obchodní vztahy s našimi obchodními partnery nebudeme dále komentovat,“ uvedli zástupci firmy s tím, že vnitřní systém, který má zajistit odhalení nekvalitních finančních poradců, zdokonalují dlouhodobě.

Jenže Charvátovi anonymně píšou lidé, kteří potvrzují, že to, co natočil, se skutečně děje. Setkal se i s příběhy, kdy finanční poradenství zásadně poznamenalo partnerský vztah. „Je to náročná práce, která vyžaduje zodpovědnost, píli, samostudium a velkou časovou investici,“ tvrdí mladík.

Praktiky některých finančních poradců podle něj činí poradenský trh nepřehledným. Vrhají špatné světlo nejen na společnost OVB Allfinanz, ale všechny opravdové poradce, kteří dělají svou práci spoustu let poctivě a dobře.

OVB není jediná ‚zlá‘ firma

Dokument Rada nad zlato vznikl v roce 2015 jako školní projekt. Charvát, jenž se rád věnuje konfliktním tématům a točí o lidech, kteří se nebojí vystupovat, chtěl původně upozornit na praktiky některých poradců napříč celým tuzemským světem financí.

Osobní zkušenosti a částečná znalost prostředí jej tak nejprve zavedly ke společnosti OVB Allfinanz. Jedna z největších firem na poradenském trhu mu doslova „naservírovala“ příběh, který nemohl odmítnout.

Film Rada nad zlato o praktikách společnosti OVB.

„Prezentuji to, co se natočí, ne jaký jsem měl plán,“ vysvětluje nyní s tím, že jeho záměrem nebylo natočit dokument pouze o OVB. „Chtěl jsem upozornit na to, co se děje na finančním trhu obecně. OVB není jediná zlá firma. Neumí ale jednat s lidmi a řešit problémy.“

Na podobném principu podle něj fungují i další společnosti, jsou jen o něco opatrnější a nedělají takové chyby. „Například si nepustí dovnitř lidi s kamerou jako jsem já,“ říká Charvát.

Rychle vydělané peníze a život v luxusu

Podle dokumentu měli finanční poradci z OVB nabízet lidem nevýhodné smlouvy, ve kterých jim šlo převážně o co největší provizi na úkor dobré rady klientovi. Takzvaný „pyramidový systém“ jim navíc umožňoval získat provizi z každé smlouvy uzavřené kolegy, které do firmy sami naverbovali. Tím byli motivováni k uzavírání co největšího počtu smluv za každou cenu.

Dokumentarista Jakub Charvát.

Vedle nespokojených klientů tak snímek zachycuje i poradce, kteří se nechali zlákat vidinou peněz a snadno dosažitelného luxusu. Udržovat podobnou iluzi jim podle záběrů dopomáhaly i bouřlivé večírky, jejichž primárním úkolem byla právě motivace mladých poradců.

Společnosti OVB Allfinanz se ovšem takové znázornění nelíbilo. Že se film podobného typu chystá vytušila ve chvíli, kdy student se svými spolupracovníky a kamerou navštívil jejich centrálu. Výrobu filmu se snažila zastavit ještě před jeho vyhotovením. Do filmové školy v Písku, kde tehdy Jakub Charvát studoval, poslala dopis, v němž žádala vedení, aby dokončení filmu zastavilo.

To se ovšem nepodařilo. V momentě, kdy se student pokusil dokument prezentovat na filmových festivalech v Písku a Českých Budějovicích, vstoupili do hry právníci OVB, kteří před každou hlášenou projekcí hrozili žalobami. Pořadatelé nakonec v obou případech couvli a snímek neodvysílali.

Jiný přístup zaujali organizátoři festivalu v pražském kinu Bio Oko, kde se promítaly práce studentů právě z písecké filmové školy. O zrušení neuvažovali a dokument odvysílali, čímž nepotěšili firmu OVB, která přešla do ofenzivy.



Film Rada nad zlato následně pod jiným názvem unikl na internet. Kdo jej zveřejnil, Charvát netuší, ani po tom nepátrá. Je rád, že k tomu nakonec došlo. „Chci věřit tomu, že dřív nebo později bych to udělal taky,“ říká s tím, že důležité podle něj bylo se za dokument postavit, což také udělal.