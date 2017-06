Kontroverzní Oliver Stone: jak se z vojáka z džungle stal Putinův kamarád

Oliver Stone s v roce 1967 zapsal jako dobrovolník do americké armády. Ve Vietnamu chtěl bojovat za „správnou věc“, ale nadšení ho rychle přešlo, když byl při jednom přepadu těžce raněn do krku. Právě ve Vietnamu se v něm pravděpodobně zrodily antipatie k establishmentu. Svou válečnou frustraci později promítl do svého vůbec prvního (ještě studentského) snímku Loni ve Vietnamu (Last Year in Vietnam) a později třeba i do oscarové Čety.

Oliver Stone je tak silně zaujatý i proti své rodné Americe. Snímky JFK (1991) a Nixon (1995) zabředl do konspiračních vod, kdy nabídl publiku svůj vlastní pohled na dvě klíčové etapy amerických dějin - atentátu na prezidenta Kennedyho a Nixona, prezidenta spojeného s aférou Watergate. Kritici filmům vyčítali přílišnou subjektivnost a volné nakládání s historickou skutečností. Dnes se Stone netají hlavně podporou Edwarda Snowdena, bývalého zaměstnance NSA (národní bezpečnostní agentury), který na veřejnost vynesl údaje o vládním odposlouchávání telefonu a sledování elektronické komunikace. Snowden svým činem rozdělil Americkou společnost. V roce 2016 Stone natočil snímek Snowden, kde si hlavní roli bývalého technického administrátora zahrál Joseph Gordon-Levitt.



„Židé ovládaly mocenské struktury a média čímž poškodili Ameriku,“ prohlásil Oliver Stone v roce 2010 v rozhovoru pro deník The Times. Jeho vyjádření k tématu vyznělo dokonce tak, že schvaluje postup Adolfa Hitlera proti nim. Tím si proti sobě pobouřil masy. I když se později Stone Omluvil a prohlásil, že si v hlavě spojil věci, které spolu nesouvisí, věta už nešla vzít zpět.

V roce 2014 Stone vypustil do světa dokumentární film Můj přítel Hugo (Mi amigo Hugo), který natočil o kontroverzním venezuelském prezidentovi Hugo Chávezovi. Ten v roce 2013 zemřel a Stone mu chtěl vzdát hold. Podle režiséra tak šlo o „spirituální odpověď a zároveň poctu Chávezovi“.

Ještě v roce 2014 se Stone pustil do Ukrajinské revoluce, která svrhla tehdejšího prezidenta Viktora Janukoviče. Podle režiséra se vše událo v režii americké CIA (Central Inteligence Agency), která sloužila jako provokatér. V roce 2016 produkoval dokument Ukrajina v plamenech (Ukraine on Fire), kde de facto ruskou anexi Krymu schvaluje a byla podle něj opodstatněná. Na začátku června provedla reportérka televize Megyn Kellyová NBC s Vladimirem Putinem velký rozhovor na téma ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb. „Vypadala sice skvěle, ale moc toho o tématu nevěděla,“ nechal se slyšet Stone, za což sklidil vlnu kritiky.

Svět podle Putina (The Putin Interviews), čtyři díly rozhovorů z produkce televize Showtime (u nás vysílala Prima Zoom), byl dlouho oznamovaným projektem s masivní marketingovou kampaní. Výsledek ovšem minul: „Dívat se čtyři hodiny povětšinou na Putinovu vyhlazenou tvář a poslouchat vodopád obdivných Stoneových konstatování je výkon hodný předsedy fanklubu „I love Kreml“", napsala ve své recenzi Petra Procházková. Kdo čekal vhled do zákulisí ruské politiky a Putinova pracovního života, musel být zklamán. K tomu totiž téměř nedošlo a Putin vypráví hlavně o tom, jak trávil dětství s kamarády v lese. Takovým kamarádem by dost možná byl i Stone, kdyby se narodil v Rusku.



Stoneovy názory a vyjádření jej často dostaly do problémů. Ve spojení s ním se tak neustále objevují dohady o tom, jestli obecně prostě jen nepodporuje diktátory.