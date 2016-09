V Parlamentních listech se za peníze zviditelňují i další kraje. Nejvíc zaplatil Jihomoravský

Parlamentní listy (ilustrační foto) | foto: Parlamentnilisty.cz , Reprofoto

PRAHA Hejtmanská kampaň je v plném proudu a s ní i vysoké výdaje. Kraje se nebojí sáhnout hluboko do veřejných peněz, utrácejí ve snaze si vytvořit „dobré jméno“. Statisícové platby pak putují do kapes firmy Our Media, vlastníka serveru Parlamentnilisty.cz, nebo společnosti JT Media, jejíž majitel Jan Tvrdoň spoluzakládal konspirační web Protiproud.cz.