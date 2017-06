VIDEO: Křehký nácek přichází na plátno. Klusák představuje neonacistu Dalibora

Režisér Klusák uvedl, že na Dalibora narazil, když na internetu uviděl video nazvané Daliborkův obušek. První domněnka, že je Dalibor hercem, se Klusákovi nepotvrdila, a tak se rozhodl prostějovského neonacistu zkontaktovat a natočit s ním celovečerní film.

Dalibor pracuje jako lakýrník, točí amatérské horory, skládá naštvané písně, maluje. Ještě před aktuální vlnou youtuberů se jeho domácí video s vystřelovacím obuškem stalo na českém internetu hitem.

Filmový portrét sedmatřicetiletého neonacisty má poodhalit to, co se skrývá za nenávistí směrovanou na určitou část společnosti. U Dalibora je to podle Klusáka například sexuální frustrace a nedovzdělanost.

Režisér byl kvůli filmu vyslýchaný policií po tom, co poskytl České televizi záběry z koncertu kapely Ortel, kde fanoušci hajlovali.

Film měl být původně z velké části financován ze Státního fondu kinematografie. Z toho nakonec tvůrci získali pouze 600 tisíc korun. Proto Klusák se spoluproducentem Filipem Remundou založili internetovou sbírku na portálu HitHit.com. Díky ní vybrali zbylou částku potřebnou k realizaci dokumentu.

VIDEO: Trailer k dokumentu Svět podle Daliborka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dalibora představuje vedle traileru také nový plakát, který vytvořil Martin Poláček. „Zkusili jsme použít font Tannenberg. Ten ale působil příliš tvrdě, drsně a agresivně. Film takový není. Tak jsme ho dali do růžové a žluté barvy a už jsme nemohli odolat,“ řekl Poláček k tvorbě plakátu. Písmo na plakátu je skloněné o 18 stupňů. Tím autoři odkazují ke známemu kryptogramu. Číslo 18 odkazuje na první a osmé písmeno abecedy, neboli k inciálám Adolfa Hitlera.

Snímek, který Kusák popisuje jako portrét něžného neonacisty, do českých kin vstoupí 13. července.