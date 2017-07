Kulhánek: Kdybych se finančně vysvlékl, národ by byl asi překvapený

PRAHA Vypadalo to, že období nejvyšší aktivity už má Vratislav Kulhánek za sebou. Odsloužil si sedm let v­ čele Škodovky, vedl i Český svaz ledního hokeje. Letos v sobě ale objevil politické ambice a na konci června oznámil, že vyslyšel volání předsedy nově založené ODA Pavla Sehnala a bude jeho kandidátem na hlavu státu. Rozhovor s Vratislavem Kulhánkem, který vyšel v sobotních LN, vedl Tomáš Tománek.

LN: Ještě před oficiálním vyhlášením termínu voleb už někteří další kandidáti začali zveřejňovat své finance na transparentních účtech, pan Horáček dokonce zveřejnil svoje zdraví. Plánujete podobné vysvléknutí před veřejností?

Je to od nich moc hezké, já k tomu ale nevidím žádný důvod. Kdybych se finančně vysvlékl, národ by byl asi překvapený, jak je možné, že po tolika letech nejsem příliš bohatý. Když se člověk rozvede, větší půlka zpravidla připadne jinam. Klidně jsem schopen předvést cokoli, a co se zdravotního stavu týče, mám dojem, že je to dost dobré.

LN: Běháte ještě maratony?

Už ne, nějakých dvacet let. Kvůli maratonu a hlavně letům ve volejbale jsem si natolik zmaceroval kyčle, že je mám plechové. Umožňuje to tenis, kolo, trošku běh, ale ne maraton.

LN: Ptám se i v souvislosti se současným prezidentem, u něhož jsou občas obavy, jestli všechny jeho povinnosti unese jeho zdraví. Co vy? Pijete, kouříte?

Kouřím jednou za tři dny jeden doutníček, mám dojem, že to přežiju. Občas zvládnu dvě deci vína.

LN: Jaké jsou vaše hradní cíle? Jak odhadujete své šance?

To je sakulajdské, jak kdysi říkával můj asistent ve Škodovce inženýr Patočka, jeden z nejmoudřejších lidí, které jsem kdy potkal. Jsou tací, kdo tvrdí, že mám šance veliké, jsou tací, kdo na internetu říkají, že takovýhle dědek šanci nemá, a přidávají šťavnatější výrazy. Zatím jsem ve fázi, kdy ještě nemám dostatek podpisů. Než jich budu mít pětapadesát tisíc, nebudu si s­tím moc lámat hlavu. Ale tím neříkám, že bych nechtěl. Aspoň do finále­ bych se dostat chtěl, už kvůli té diskusi.