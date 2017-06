'Vyvraždím to tam.' Kulturista Grznár vyhrožoval Romům, zajímá se o něj policie

„Došlo tam k tomu, že nějaký cikán najížděl autem do lidí, někoho tam zranil. Nějaký člověk – záměrně řečeno – se tam proti němu ohradil, vzal legálně drženou devítku a zastřelil ho,“ přibližuje Grznár v úvodu videa událost, která se v Chomutově odehrála poslední květnovou sobotu v brzkých ranních hodinách.

Podle některých svědků útočník na muže několikrát bez varování vystřelil, podle jiných jednal v sebeobraně. Policie jej posléze obvinila z vraždy, momentálně je ve vazbě. Pokud bude odsouzen, hrozí mu 12 až 20 let vězení.

„Dobrou věc (střelec) udělal. Problém je v tom, že zk***ená česká justice ho bude posílat za katr, hrozný. A cikáni chtějí dělat nepokoje a vyhrožují jeho rodině. Jestli to udělají, tak pro ty cikány jedu do Chomutova a vyvraždím to,“ vzkazuje dále kulturista a příležitostný zápasník, který se svými prostořekými vyjádřeními na internetu proslavil.



Obsah jeho youtubového kanálu, jenž má společně s tréninkovým partnerem Pavlem Beranem, odebírá téměř 68 tisíc uživatelů. Grznár se dříve nevybíravě vyjádřil třeba i na adresu bývalého ministra financí Andreje Babiše (ANO).

Na jeho počínání ve videu však někdo upozornil a o Grznára se začala zajímat policie. „Probíhá šetření pro podezření z trestného činu schvalování trestného činu popřípadě podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,“ sdělila serveru Lidovky.cz chomutovská policejní mluvčí Marie Pivková.

Policie podle ní v současnosti nedisponuje informacemi o tom, že by někdo rodině střelce vyhrožoval. Kolik udání na Grznárův příspěvek přišlo, nechtěla mluvčí komentovat.

Grznár: Nebyla to vyhrůžka

Grznár je přesvědčený, že neudělal nic špatného. Dle svých slov se „pouze zastal rodiny člověka, jenž svým činem zachránil několik životů a v jehož případě došlo k rasovému pochybení ze strany justice“.

„Nebyla to vyhrůžka, nemělo to nic společného s rasismem. Šlo mi hlavně o to, že Romové chtěli páchat násilí na rodině zachránce. Jen jsem se zastal, abych zabránil potyčkám,“ vysvětlil svůj záměr k natočení videa pro Lidovky.cz.

Celou záležitost označil za „ubohé slovíčkaření“. „Lidé, jež neoplývají přílišnou inteligencí, mohou mít s mým výkladem problém,“ dodal s tím, že jej policie nezajímá.

Půlroční podmínka za komentář na Facebooku

V případě, že by jej policisté obvinili, mu může soud udělit klidně až dvouletý trest. Své o tom ví například někdejší poslanec za Věci veřejné Otto Chaloupka, který za facebookový komentář podněcují k nenávisti vůči Romům dostal před třemi lety od soudu půlroční podmínku.

„Pokud je vyhrůžka pronesená v kontextu, ve kterém je způsobilá vyvolat obavu o zdraví, tak může naplňovat znaky trestného činu, a to i na internetu,“ uvedl pro Lidovky.cz specialista na trestní právo Tomáš Gřivňa s tím, že přísný trest může provinilý obdržet i v momentě, kdy neměl v úmyslu vyhrůžku realizovat. Ročně podle něj policie přistoupí k trestnímu stíhání zhruba ve stovce případů.

Incident, k němuž se video vztahuje, se odehrál v sobotu 27. května ve tři hodiny ráno v Jirkovské ulici. Podle policie slyšel obviněný muž z ulice hluk. Když se podíval z okna panelového domu, uviděl dodávku, jejíž řidič boural do zaparkovaných aut a vozidlem najížděl do osob, které stály před domem na chodníku.

Muž ihned poté vyšel s legálně drženou zbraní před dům a na auto, které právě v té chvíli projíždělo kolem něj, začal střílet. Řidiče dodávky zasáhlo několik střel a utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl. Policisté střelce, který na hlídku na místě činu čekal a ke střelbě se doznal, poté zadrželi. V současnosti je ve vazbě. „Stále se to vyšetřuje jako vražda,“ řekl serveru Lidovky.cz státní zástupce Vladimír Jan, který případ dozoruje.

Výpovědi svědků incidentu se rozcházejí. Někteří mluví o tom, že střelec jednal v sebeobraně, jiní tvrdí, že jednal bezhlavě. „Žádný varovný výstřel. Bylo to hodně ran, to byla prostě poprava,“ citoval již dříve svědky server Info.cz.