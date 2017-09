Léto bylo podle Klementina jedním z nejteplejších v historii měření

PRAHA Letošní léto v pražském Klementinu patří mezi nejteplejší od začátku měření na této stanici, které se datuje od roku 1775. S průměrnou teplotou 21,7 stupně Celsia se umístilo na 6. až 7. místě z 243 dosavadních měření. Léto 2017 se tak vešlo mezi tři procenta nejteplejších letních sezon od roku 1775, uvedli ve čtvrtek meteorologové na svém informačním webu. Nejteplejším létem zůstává rok 2003 s průměrnou teplotou 22,4 stupně.

Meteorologické léto trvá od začátku června do konce srpna. Letošní červen měl průměrnou měsíční teplotu 21,5 stupně, červenec rovných 22 stupňů a srpen shodou okolností jako celé léto 21,7 stupně Celsia. Letošní léto se od normálu let 1981 až 2010 odchýlilo o plus 1,7 stupně, a oproti dlouhodobému průměru mezi roky 1775 a 2014 bylo dokonce o 2,7 stupně teplejší.



Nejvyšší průměrnou letní teplotu naměřili meteorologové v Klementinu v roce 2003, a to 22,4 stupně. Druhé nejteplejší léto bylo předloni s průměrnou teplotou 22,3 stupni a na třetím místě je léto 1834 s průměrnou teplotou 22,1 stupně Celsia, Následují roky 1811 a 1807. Stejnou průměrnou teplotu jako letos mělo léto 1992. Loňské léto figuruje na 13. až 16. místě historické řady.

Velmi teplý byl tento rok i samotný srpen, který se umístil na 14. až 18. místě z 243 dosavadních srpnů v Klementinu. Nejvyšší průměrnou teplotu naměřili meteorologové hned 1. srpna, a to 28,8 stupně Celsia. Nejstudenějším dnem druhého prázdninového měsíce byl 22. srpen, kdy se teploměr vyšplhal v průměru jen na 16,8 stupně.

Nejteplejší srpen zaznamenali v Klementinu v roce 1807 s průměrnou teplotou 25,2 stupně, naopak nejchladněji bylo v osmém měsíci roku 1833, kdy naměřili průměrnou teplotu 15,8 stupně Celsia.