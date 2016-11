Jenže na druhou stranu hned spěchal oznámit, že ihned ukončí přípravu pacifické zóny volného obchodu TPP a USA budou vyjednávat pouze bilaterálně. Potíž je v tom, že když Amerika vycouvá z této dohody, poroste v Asii regionální význam Číny. Zatím nic netušíme o tom, jak Trump „realisticky zkoriguje“ své předvolební výroky o NATO, Sýrii, Putinovi apod.



Vývoj ve francouzských pravicových (republikánských) prezidentských primárkách není zrovna povzbudivý. Vítěz prvního kola François Fillon má podle pozorovatelů menší šance uspět proti Le Penové v druhém kole prezidentských voleb. Hlavní protikandidát Alain Juppé se nyní bude prohlašovat za modernějšího kandidáta, který zároveň neztratí katolické voliče.

Podle průzkumů veřejného mínění by Alternativa pro Německo získala v Sasku už 25 procent, v Durynsku přes 20 procent. Na federální úrovni má AfD stabilních 15 procent, ale podle všeho směřuje k tomu, že bude po příštích volbách v Německu hlavní opoziční stranou.

Zítra se v Bruselu koná summit EU–Ukrajina ve velmi nejisté atmosféře. Vzhledem k nejistotě ohledně postojů Trumpovy administrativy (pokračování sankcí, uznání Krymu) se podle serveru Eurointelligence.com očekává, že EU by měla převzít větší část zodpovědnosti za Ukrajinu. Jenže v praxi to vypadá spíše opačně. Není jasné, jak se evropské státy postaví k pokračování sankcí vůči Rusku, není shoda na bezvízovém styku (Německo a Francie se bojí migrace). Asociační dohoda s Ukrajinou je zdržována nizozemským referendem apod.

Podle Simona Tilforda z Center for European Reform je Trumpovo zvolení nevýhodou pro každou zemi, která chce využívat globálního svobodného obchodu. Právě proto, že Trump je protekcionista. Proto by Británie měla zůstat v celní unii s EU. Bilaterální dohoda mezi Británií a USA bude pro Brity nevýhodná, protože na ni budou více tlačit. Británie bude muset nakupovat dražší americká farmaceutika, více se otevřít americkému zemědělskému importu a tak dále.

A Gideon Rachman považuje Trumpovu ideu, že Nigel Farage by mohl být velvyslancem Británie v USA, za dobrý nápad. Je přece v zájmu každé země mít kdykoli otevřené dveře k americkému prezidentovi. A Farage může pořádat večírky a recepce, o které bude díky jeho blízkosti k Trumpovi velký zájem.

Rachman říká, že on osobně si o Trumpovi myslí, že to je lhář, demagog a nebezpečí pro liberální demokracii, podle něj by si Británie od něj měla držet distanc. Když si ale Boris Johnson myslí, že Trumpovo zvolení je pro Británii příležitost, a opravdu tomu věří, měl by Farage jmenovat, i když je takové jmenování porušením zvyklostí a protokolu.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.