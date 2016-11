Čínská vládatak chce zmírnit tlak na oslabování čínské měny a zabránit prudkému snižování čínských devizových rezerv. Otázkou je, jestli se to dotkne nějakých plánovaných čínských investic v České republice.



Vítězství Françoise Fillona ve francouzských pravicových primárkách je zajímavé ze dvou důvodů. Fillon prosazuje tvrdé reformy thatcherovského typu a propouštění statisíců lidí ze státní správy.

Pokud tedy bude chtít v druhém kole prezidentských voleb mobilizovat proti Le Penové, levicoví voliči mu hlas patrně nedají. Tedy rozhodně ne levicoví voliči v malých městech a na venkově.

Nás tady ve střední Evropě by mělo zajímat, že je Fillon proruský politik, který prosazuje, aby Francie pracovala s Ruskem v Sýrii a na Ukrajině a který opakovaně kritizuje protiruské sankce.

Tato případná francouzská politika bude kolidovat s politikou Angely Merkelové, ale hlavně bude v ostrém nesouladu se zájmy Polska a baltských zemí. Dokonce Fillon žádá vyváženější vztah Francie s Amerikou, po vzoru de Gaulla.

Tohle není vůbec dobrá vyhlídka pro střední Evropu. Jen velmi pravděpodobné, že v druhém kole francouzských prezidentských voleb na jaře příštího roku se střetnou dva proputinovští kandidáti, z nichž Le Penovou Rusko přímo financuje a platí.

Jaký bude ekonomický dopad brexitu? Líbí se mi stručný závěr serveru Eurointelligence: brexit patří do kategorie nejistot v knightovském smyslu. Vše totiž záleží na zcela nepředpověditelném politickém vývoji. Nebo třeba na tom, jak bude vypadat přechodná dohoda Británie s EU – a nakonec přirozeně na tom, jaká bude celková dohoda Británie s EU. Nejistota v těchto věcech je naprosto převládající a ekonomové nemají k dispozici vůbec žádné nástroje, na jejichž základě by mohli předvídat politiku lépe než „normální smrtelníci“. Prognostici a ekonomové by měli přiznat, že nic nevědí.

S tím souvisí i článek Wolfganga Münchaua pro Financial Times, ve kterém se táže, zda liberální establishment prožívá svůj okamžik Marie Antoinetty, která – když lidé demonstrovali a žádali chleba – se zeptala, proč nejedí koláče. Neví se sice, jestli to opravdu řekla, ale říci to mohla.

Dnešní establishment opět lidi straší, jako je strašil před brexitem a Trumpem, ale straší, i když nemá žádné předpoklady k dělání prognóz. Dnes se zase straší důsledky italského referenda. Místo toho by se měl establishment soustředit na jádro problémů vzniklých excesivní finanční liberalizací.