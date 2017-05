MACHÁČEK: K německé emancipaci od USA

Klaus-Dieter Frankenberger poznamenal v deníku FAZ, že by „Německo muselo opustit svou kulturu zdrženlivosti“. A navíc – třeba v oblasti vojenského zpravodajství Německo nemá prakticky žádné vlastní relevantní informace.



Ulrich Speck píše, že by byla chyba Trumpa démonizovat.

„Pro Evropany má spolupráce s Trumpem existenciální důležitost. V oblasti bezpečnosti není prostě žádná alternativa, pouze americká přítomnost drží Rusko pod kontrolou. Co se týče Blízkého východu nebo Číny, Evropané mohou být leda rádi, že si Američané poslechnou jejich názor.“

...

Dobrý je také postřeh Gideona Rachmana ve Financial Times, který správně poznamenává, že je poněkud znepokojivé, když „německý lídr sedí v pivním stanu v Bavorsku, oznamuje separaci od USA a Británie, a přiřazuje tyto země dokonce k Rusku. Má to jisté historické rezonance, ze kterých člověku běhá mráz po zádech.“

...

V předminulých Otázkách Václava Moravce zazněla jedna zajímavost, která se týká toho, že ČNB má po intervencích příliš vysoké devizové rezervy. Zde je pro zájemce celý přepis debaty.

Bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma zmínil že, kdyby si vláda koupila část devizových rezerv, mohl by vzniknout nezávislý fond. Za příklad dává Norsko. V tomhle případě jde ale o akademickou debatu. „Asi žádnému ministrovi financí nebo vládě se nebude chtít zvýšit svůj dluh vůči HDP na dvojnásobek,“ vysvětluje.

Podle současného guvernéra Jiřího Rusnoka je představa fondu originálním řešením. „Líbilo by se mi,“ prohlásil, ale dodal, že je to avantgardní myšlenka. I on podotýká, že by vláda musela dobrovolně zvýšit zadlužení.

Moje poznámka k tomu je, že tomu lze těžko rozumět. Suverénní fond nebo nějaký „nezávislý“ fond budoucnosti může přece vzniknout pouze dvěma způsoby: buď mám ropu nebo plyn a ukládám zisky z jejich prodeje dlouhá léta stranou, nebo každý rok vytvářím v rozpočtu rezervy, které dávám stranou. Vytvořit nějaký fond budoucnosti dluhem přece nedává smysl.

Ani centrální bance by se takovým krokem neuvolnily ruce k efektivnější měnové politice. Kurzové riziko by se totiž pouze přesunulo z centrální banky na vládu. Vlastně mi připadá, že se myšlenka suverénního či nezávislého fondu centrální banky netýká. Je to věc vlády a fiskální politiky. Tato otázka bude také předmětem Debaty JM s ekonomy pro tento týden na serveru Česká pozice.