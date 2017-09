MACHÁČEK: Komu Britové říkají migranti

Bývalý britský premiér Tony Blair přišel s iniciativou, ze které vyplývá, že by EU mohla změnit svá interní migrační pravidla, a Británie by tak mohla zůstat v EU.

Informují o tom The Times, jde o iniciativu Blairova Institutu pro globální změnu. Blair s ní údajně objíždí důležité evropské politiky.



Zdá se, že nejen zastánci brexitu, ale i britští zastánci setrvání Británie v EU vůbec nechápou, že omezování svobodného pohybu osob uvnitř EU je něco, na co EU nemůže přistoupit.

Blair žádá registraci migrantů zevnitř EU hned na hranici. Budou muset předložit důkaz pracovní nabídky. Bez pracovní nabídky nebudou smět hledat bydlení, otevřít si bankovní účet ani žádat sociální dávky. Migranti mají mít omezený přístup ke zdravotní péči a ke studiu.

Podobná nabídka nejenže neumožní návrat Británie do EU, ale neumožní ani dojednání nějaké rozumné a přátelské asociační dohody. S tímto přístupem může Británie skončit leda v celní unii s EU, jako má Turecko. Ono docela stačí, že nejen v britském mediálním žargonu, ale i v úředních materiálech vlády jsou spoluobčané z EU označováni za migranty.

Wolfgang Münchau to dobře vysvětluje ve svém komentáři pro Financial Times. EU určitě nevadí pasy jako identifikační nástroj ani požadavek biometrických údajů. Jde o diskriminaci mezi členskými státy. Pokud britský Home Office navrhuje, že pokud ti, kdo mají roční plat 30 000 liber, mohou cestovat svobodně a pracovat, kde chtějí, pak vlastně říká: Němci a Francouzi nám Britům nevadí, ale nechceme tu Bulhary ani Rumuny. Na to EU nemůže nikdy přistoupit.

Münchau vzpomíná, že když byl malý a rodiče mu vysvětlovali smysl EHS, říkali mu, že jde o svobodu usadit se a pracovat, kde chci, nevysvětlovali mu výhodu svobodného pohybu zboží. Tato svoboda je vlastně v genetické výbavě EU.

Británie má samozřejmě svaté právo zvolit si americký model imigrační politiky. Pak ale může zapomenout na to, že bude mít s EU jinou dohodu než nějakou tu minimální o pohybu zboží.

...

Otázka do Debaty JM s ekonomy, která minulý týden opět odstartovala, je tato:

Jak podle vás dopadne po německých volbách francouzsko-německé jednání o větší integraci eurozóny? Vznikne společný fond vyrovnávající cyklické výkyvy a přispívající na podporu v nezaměstnanosti? Nebo vznikne společné pojištění vkladů? Či se zrodí podle německého přání pouze Evropský měnový fond? Bude zaveden post ministra financí pro eurozónu? Bude mít takový ministr financí k dispozici nějaké daňové zdroje? Nebo se dohodne jen nějaká fasáda a reálně se moc nezmění? Budou Němci ochotni změnit svou ústavu? Jak to odhadujete vy?

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.