Macrona okouzlila vdaná učitelka s třemi dětmi. Bez manželky by asi nekandidoval

„Bez ní by se do takového dobrodružství vydat nemohl,“ řekl před volbami agentuře Bloomberg Macronův poradce a také svatební svědek Marc Ferracci. „Její přítomnost je pro něj zásadní,“ dodal.



Možný první pár Francie se seznámil už v době, kdy bylo Macronovi pouhých 15 let. Tehdy studoval na katolické střední škole v Amiens, kde docházel do divadelního spolku, jejž vedla vdaná matka tří dětí Brigitte Trogneuxová. Vysoká opálená blondýna, která často nosí krátké šaty, ho okouzlila. Jejich spolupráce se brzy změnila v něco víc, a když pak Macron odešel do Paříže, strávili spolu podle jeho slov „hodiny a hodiny“ na telefonu.

V 17 letech Macron své vyvolené řekl: „Ať se stane cokoliv, já si vás vezmu“ a svůj slib dodržel navzdory nelibosti rodičů, jimž se láska ke starší ženě nezamlouvala.

VIDEO: Macron postupuje do druhého kola prezidentských voleb Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

I když Trogneuxová (přezdívaná Bibi) deníku Le Monde řekla, že je „jen manželka jednoho z kandidátů, nic víc“, její role v pozadí Macronovy raketové politické kariéry je podle jeho blízkých naprosto klíčová. Už v době, kdy byl ministrem hospodářství, se účastnila zasedání jeho kabinetu a během kampaně několikrát vystoupila na mítincích.



Podle členů Macronova hnutí En Marche! (Vpřed!) se sice neúčastní běžných denních schůzek, chodí ale na pravidelná týdenní setkání, kde se diskutuje o programových otázkách. Neváhá také svého muže zkritizovat, pokud se jí nelíbí některé z jeho vystoupení: „Mluvil jsi pořád jen o územně správních celcích, tomu nikdo nerozumí. Bylo to nudné,“ řekla mu po jednom z mítinků. Jako na nejbližší Macronovu osobu se na ni už ostatně obracejí i jeho spolupracovníci. „Když chceš něco říci Emmanuelovi, předej to přes Brigitte,“ citoval týdeník Express senátora Françoise Patriata.



Pár s velkým věkovým rozdílem pochopitelně ve Francii budil už od začátku pozornost bulvárního tisku. Trogneuxová ale ukázala, že se s ním dokáže vyrovnat. Známému paparazzimu nabídla exkluzivní snímky z dovolené a pár se pak objevil v plavkách na obálce známého časopisu Paris Match. „Jsou to obyčejní a normální lidé, to je vše, co mohu říci,“ popsal je pak paparazzi.



Ruská média o Macronovi před časem šířila drby, že je Brigitte nevěrný s šéfem Radio France Mathieuem Galletem. Macron se ale propagandě vysmál. Když v neděli večer předstoupil před své příznivce na výstavišti v Porte de Versailles na jihu Paříže, Brigitte byla po jeho boku a radovala se ze společného úspěchu. Macron ji za to neopomněl poděkovat.

Anketa Dali byste ve francouzských prezidentských volbách hlas Macronovi, nebo Le Penové? Emmanuelu Macronovi 955 Marine Le Penové 1598

„Pokud budu zvolen – pardon, pokud budeme zvoleni –, ona bude tady, bude mít svou roli a své místo,“ řekl o Brigitte na březnovém mítinku v Paříži.

Francouzi se tak mohou těšit na velice neortodoxní první dámu. Nebude to ale poprvé, kdy manželka francouzského vládce vzbudí rozruch – Danielle Mitterrandová přiznala, že byla manželovi nevěrná, královna Marie Antoinetta byla zase obviněna z přílišného utrácení a manželka premiéra Josepha Caillauxe zabila v roce 1914 šéfredaktora listu Le Figaro, protože se jí zdálo, že ohrožuje manželovu kariéru.