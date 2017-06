Slavná cukrárna upozornila na problém se stolky na ulicích. Praha chystá změnu

Na problém s povolováním předzahrádek nedávno upozornila na sociálních sítích letenská Erhartova Cukrárna, která letos kvůli různým zdržením a byrokracii bude mít zahrádku pravděpodobně až v srpnu, i když potřebné povolení začala řešit začátkem března. Podle Kolínské je to neúnosná situace a město problém začne řešit. „Nelíbí se mi, jak složité to je. Zaměstnanci města dostanou za úkol dát na jednu hromadu všechno, co o procesu vědí, a pak navrhnout, kde by ho šlo zjednodušit,“ uvedla.



Do schvalování předzahrádek je v Praze zapojena řada institucí. Jednou z možností, jak jej zjednodušit, je podle Kolínské vytvořit manuál zařízení zahrádek, které splňuje požadavky památkářů v Pražské památkové rezervaci (PPP). Provozovatelům by stačilo jej dodržet a památkáři by s k předzahrádce nemuseli individuálně vyjadřovat. „U menších posezení by mělo stačit oznámení namísto povolení, nejlépe přes web,“ doplnila náměstkyně.

Navržená opatření chce podle Kolínské Praha vyzkoušet ještě v této sezóně, pravděpodobně v některé z okrajovějších městských částí. „Když nebudou vznikat nepříjemnosti, tak by se to mohlo v příštím roce uplatnit i jinde,“ uvedla.

Nové předzahrádky se povolují na základě smlouvy s Technickou správou komunikací (TSK), předjednány však musí být s městskou částí. Provozovatel platí jak městu, tak místní radnici. Poplatky městské části se podle lukrativnosti lokality pohybují mezi deseti a 60 korunami za metr čtvereční a den. Poplatek TSK město určuje ve stejné výši, jako ten městské části.

V oblasti PPP si musí provozovatelé navíc nechat vybavení předzahrádky schválit magistrátními památkáři a musí dodržovat pravidla pro jejich provedení. Nesmí například mít pódium, podlahu ani žádnou ohradu, nesmí být zastřešená a zakázán je plastový nábytek. PPP kromě celé Prahy 1 a většiny Prahy 2 zahrnuje i části Prahy 3, Prahy 4, Prahy 5, Prahy 6 a Prahy 7.