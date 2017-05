PETRÁČEK: Marine ve zkumavce. Finále voleb ve Francii ukáže sílu ‚neviditelných‘

Ze starého fašounství či antisemitismu jejího otce na ní ulpívá cejch. Jenže odmyslíme-li si tento cejch, vidíme soupeření dvou legitimních postojů: stoupenec otevřenosti, globalizace a kapitálu zápasí o voliče se stoupenkyní ochrany francouzské identity a sekularismu. Le Penová nereprezentuje fašismus, ale „sekularismus na steroidech“, píší noviny. Tomu sice nemusíte fandit, leč nemusíte si před tím ani uplivovat.



Tento zápas v jádru odpovídá těm, jaké jsme viděli v Británii, Rakousku či USA, kde vyúsťovaly v těsné vítězství té či oné strany. Pokud ve Francii to vítězství těsné nebude, příčinu nelze hledat v názoru, že francouzská společnost neřeší podobné problémy jako britská, rakouská či americká, ale v cejchu fašismu, který se s Marine Le Penovou táhne. Zítřek tedy bude zajímavou sociologickou sondou: ta ukáže, do jaké míry si Francouzi tento cejch dokážou odmyslet.

I když se francouzské průzkumy před prvním kolem osvědčily, předvídat skóre finále je těžké. Už proto, že Macronovi fanoušci cítí potřebu mobilizovat, tedy strašit. Co by nastalo po vítězství Le Penové? Ekonom Henrik Enderlein na tuto otázku Spiegelu Online odpovídá: „Bylo by pravděpodobné, že finanční trhy do 48 hodin či několika dnů zničí euro.“ Ta výstraha má racionalitu. Po vítězství Le Penové by z Francie opravdu utíkal kapitál včetně běžných úspor v eurech. Jenže mnozí voliči si mohou říci: Neospravedlňuje ta výstraha Le Penovou? Jsou-li globální kapitálové trhy tak všemocné, že v reakci na jedny volby dokážou zničit výsledek desetiletí snah o integraci, někde musí být chyba. Le Penová neříká nadarmo, že právě proto je třeba Francii chránit.

Varuje i loňská zkušenost Ameriky, kde Hillary Clintonová opovrhla „bílou spodinou“ – a ta pak volila Trumpa. Před tím varuje francouzský spisovatel Édouard Louis, jehož otec z upadajícího maloměsta je voličem Le Penové: „Nestačí bojovat proti ní či proti nenávisti,“ píše Louis. „Musíme bojovat za bezmocné a nejneviditelnější lidi – za lidi, jako je můj otec.“ Výsledek se dozvíme zítra večer.