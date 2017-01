Masaryk bude v hlavním programu Berlinale. Představí se v premiéře mimo soutěž

Nový snímek režiséra Julia Ševčíka Masaryk, věnovaný jednomu životnímu období diplomata a politika Jana Masaryka, bude uveden v hlavním programu letošního Mezinárodního filmového festivalu v Berlíně. Snímek se bude mimo hlavní soutěž promítat jako součást přehlídky Berlinale Special.

„Masaryk bude mít premiéru v hlavním programu pod hlavičkou Berlinale Special. V rámci této sekce uvádí berlínský festival mimořádné kinematografické počiny nebo pocty světovým filmařským osobnostem. Vloni šlo například o poctu Alanu Rickmanovi - film Rozum a cit a poctu Davidu Bowiemu - film Muž, který spadl na Zemi,“ sdělila mluvčí projektu Uljana Donátová.

„Vážíme si toho, že Masaryk byl vybrán do hlavního programu letošního Berlinale z několika tisíc titulů,“ komentoval to producent filmu Rudolf Biermann. Věří, že příběh této vzrušující osobnosti může být srozumitelný mezinárodnímu publiku. Už proto, že vypráví v dobovém kontextu o událostech, které výrazně ovlivnily vznik moderní Evropy.

„Zároveň však nabízí nadčasovou úvahu o odpovědnosti jedince a jeho konání ve prospěch státu a národa, často na úkor sebe sama. Masaryk byl člověk velkého vnitřního sváru mezi citlivou uměleckou duší a smyslem pro zodpovědnost a sebeobětování ve prospěch společenských cílů. V tomto smyslu mu může porozumět i mezinárodní divák,“ dodal Biermann.

Podle režiséra a spoluscenáristy snímku Julia Ševčíka je příběh lidí, kteří se snaží, byť nedokonale, postavit diktatuře, vždy nadčasový a romantický. Stejně tak, jako je často krutý a předem odsouzený k nezdaru. „Ať už jde o Jana Masaryka, který se snaží přesvědčit velmoci, aby zarazily nacistickou agresi, či v jiném životním období agresi ruskou. Studenta stojícího si za svou pravdou oproti přesile, či o běžného člověka, který chce žít svobodně navzdory silám, které ho chtějí zmanipulovat či zajmout. Vždy jde nakonec o boj dobra proti zlu - a v něm zlo často vítězí,“ uvedl Ševčík. Titulní úlohu vytvořil Karel Roden.

V hlavní soutěži festivalu Berlinale bude letos uveden polsko-český snímek Přes kosti mrtvých, na kterém se s režisérkou Agnieszkou Hollandovou podílel scenárista Štěpán Hulík. Jednu z hlavních rolí ztvárnil Miroslav Krobot. Společnost Cinemart film uvede do kin 20. dubna.

Pro producentskou společnost IN FILM je film Masaryk návratem do hlavního programu Berlinale po deseti letech. Byla totiž výkonným producentem filmu Obsluhoval jsem anglického krále, který na festivalu získal cenu FIPRESCI. Po stejné době se tak do Berlína vrátí i Oldřich Kaiser, který v obou filmech vytvořil jednu z hlavních rolí. Film Jiřího Menzela byl tehdy uváděn přímo v hlavní soutěži.

Do široké distribuce vstoupí Masaryk 9. března. Symbolicky vzhledem k tomu, že dosud nevyjasněný pád z okna, který ukončil život Jana Masaryka, se odehrál v noci z 9. na 10. března 1948.

Česko-slovenský film Masaryk vznikl v produkci společnosti IN Film a Rudolfa Biermanna. Koproducentem byla Česká televize, dalšími koproducenty RTVS: Rozhlas a televízia Slovenska a ZDF / Arte. Vznik filmu podpořil Státní fond kinematografie a slovenský Audiovizuálny fond.