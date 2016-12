Matka Carrie Fisherové zemřela den po dceři. Debbie Reynoldsová byla hvězdou Zpívání v dešti

O smrti herečky informovala americká média ve středu večer místního času s odvoláním na sdělení hereččina syna Todda Fishera. Reynoldsová tak zemřela den po smrti své dcery Carrie Fisherové, která ztělesnila princeznu Leiu ve filmové sérii Hvězdné války.

Zprávu jako první přinesly internetové stránky publikací TMZ a Variety. Todd Fisher pak úmrtí potvrdil agenturám AP a Reuters z losangeleské nemocnice Cedars-Sinai Medical Center, kam jeho matku odpoledne odvezla ambulance.

„Je to pravda, je teď s Carrie,“ řekl Fisher. Dodal, že stres z dceřiny smrti byl pro jeho matku „až příliš“.

Přední dáma hollywoodských muzikálů 50. a 60. let přijela ve středu do domu svého syna v Beverly Hills, aby domluvila dceřin pohřeb, uvedl TMZ. Po 13. hodině místního času někdo v domě zavolal záchrannou službu a ta ji odvezla do nemocnice, uvedla média.

Reynoldsové nebylo ani dvacet, když zazářila v muzikálu Zpívání v dešti po boku Gena Kellyho. V roce 1964 získala nominaci na Oscara za nejlepší herečku za roli v muzikálu The Unsinkable Molly Brown.

V posledních letech bylo její zdraví chatrné a loni v listopadu se kvůli tomu nemohla zúčastnit slavnostní večeře, na níž měla dostat čestného Oscara. Povaha její nemoci zůstala nezveřejněna.

Carrie Fisherová zemřela v úterý ve věku šedesáti let následkem infarktu. Narodila 21. října 1956 Debbie Reynoldsové a zpěváku Eddiemu Fisherovi. Ti se rozvedli dva roky po jejím narození a otec se pak oženil s herečkou Elisabeth Taylorovou.