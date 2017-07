‚Město bez zákonů.‘ Zabijte vše, co se hýbe, dostali rozkazem iráčtí vojáci v Mosulu

MOSUL/PRAHA Iráčtí vojáci se v exkluzivním svědectví svěřili serveru Middle East Eye (MEE) o tom, jak probíhaly poslední dny dobývání severoiráckého Mosulu z rukou teroristů Islámského státu (IS). Dostali prý brutální finální rozkaz, aby na místě zabíjeli vše, co se bude hýbat.

„Zabili jsme je všechny. Členy IS, muže, ženy, děti, všechny,“ říká irácký voják při pohledu z okna svého pokoje na trosky mosulského Starého města, které se strmě stáčejí k vodám řeky Tigris. V hromadách suti historické čtvrti zůstaly stovky polopohřbených mrtvol, lidský čich přemáhá pach rychle se rozkládajícího masa v padesátistupňovém horku, píše autor MEE a dodává i necenzurované fotografie.

Závěrečné zabíjení po sobě zanechalo stopy. Irácké úřady se podle vojáků budou chtít postarat o to, aby se skutečné detaily nikdy nevyšetřily. Pomáhají jim v tom opancéřované buldozery, které přes trosky budov jezdí v posledním týdnu dokola tam a zpět. Těla se pod nimi drtí spolu se sutinami. Jediné, co na jejich přítomnost ukazuje, jsou občasné červené skvrny v jinak sluncem vybělených zbytcích domů.

„Mezi těly je mnoho civilistů. Po osvobození bylo vyhlášeno, že má být zabito všechno, co se ještě hne,“ vysvětlil MEE major irácké armády. Pod slibem anonymity dodal, že rozkazy jednotky dodržely, přestože věděly, že jsou nesprávné. „Neměli jsme to dělat. Většina bojovníků IS se vzdala. Dali se nám v milost, ale my je prostě zabili,“ popsal.

Při zmínce o údajně přeplněných věznicích v Iráku, které by už další uvězněné teroristy nesnesly, si major odfrkl. „To není pravda. Máme mnoho věznic, ale dnes už se k zajatým nechováme jako dříve. Na začátku války jsme zatýkali mnoho džihádistů. Vždy jsme je předali tajným službám. Dnes už zatýkáme velmi málo,“ dodal.

‚Děláme to, co IS‘

Na začátku týdne se objevily zprávy o zajatém členovi IS, kterého vojáci táhli zničenými ulicemi s provazem utaženým kolem krku. Paměťové karty fotografům příslušníci zabavili a nařídili jim odejít. „Teď tu nefungují zákony. Dennodenně děláme to, co IS,“ pokračoval major.

Mrtvé je možné spatřit i u západního břehu Tigridu. Některá těla jsou malá, dětská. Lidé nepřežili letecké útoky, boje, popravy. Minulý týden se na sociálních sítích objevilo video, v němž irácké helikoptéry cílí na lidé snažící se utéct ze západního Mosulu přeplaváním řeky. V iráckých jednotkách nezbylo mnoho lidskosti. Poté, co se měsíce potýkali s brutalitou IS, na všudypřítomnou smrt si navykli.

Ještě během minulého týdne byli iráčtí vojáci ojediněle napadáni teroristy, kteří se ukrývali v suti či zbytcích budov. V jednom případě ležící islamista předstíral smrt, ale když se k němu příslušník irácké armády přiblížil, zblízka jej zastřelil schovanou pistolí. Menší štěstí měla čtveřice bojovníků skrytá v suti. Vojáci je našli a zastřelili.

Pod troskami se mnohdy nachází také tunely. Podle iráckého vojáka jménem Hajdar dosud v historické části Mosulu našli Iráčané celkem 8 tunelů s lidmi uvnitř. Lokalizovat se jim je povedlo díky informacím uprchlých žen a dětí. „Jen v mé sekci jsou celkem tři. V jednom bylo šest příslušníků IS, v dalším asi třicet, včetně 9 žen, ve třetím bylo lidí nepočítaně,“ uvedl Hajdar.

V podzemních úkrytech měli schovaní lidé velmi málo jídla a pitné vody, pokud vůbec nějaké. Nemnoho civilistů, kteří se takto zachránili, bylo podvyživených jako z koncentračního tábora. Nejedli prý až čtrnáct dní.

Zaplnit díry, ať nevylezou teroristé

Se svým příběhem se svěřil i jedenáctiletý jezídský chlapec ošetřovaný v polní nemocnici. Trpěl extrémní dehydratací a podvýživou a zemřít žízní prý viděl další čtyři děti. IS jej i s jeho sestrou unesl v roce 2014 v pohoří Sindžár, kde se před teroristy jezídská menšina ukrývala. Tisíce lidí tehdy IS zmasakroval a ženy a děti zajal a zavlekl do zajetí.

„Nic jim nedáme. Včera se jeden z vojáků neudržel a do díry, kde se měli ukrývat civilistů podal láhev s vodou. Bojovník IS mu místo toho z ramene ukradl útočnou pušku M4,“ vysvětlil současnou realitu voják Hajdar.

Řidič buldozeru Husajn zase popsal svůj úkol, jímž je manévrovat přes suť a zasypávat jakékoliv podezřelé díry, které by mohly sloužit jako vstup do vybudovaných tunelů. „Plním je, aby už nemohli bojovníci IS nikdy vylézt ven,“ řekl. Jestli pohřbívá lidi zaživa, prý neví. „Některé tunely jsou opravdu dlouhé, tak možná uprchnou jinudy. Mou prací je zajistit, aby už nikdo nevylezl z děr u nás,“ dodal.

Mrtví lidé se nadále objevují i ve čtvrtích západního Mosulu, které byly osvobozeny mezi prvními před mnoha týdny. Někteří byli očividně popraveni, zastřeleni zblízka. Mnoho z nich má kolem rukou či nohou provazy, pro výstrahu byla jejich těla tažena po ulicích, některá byla spálená, aby se zamezilo šíření jejich zápachu.

Irácké jednotky se nestydí za to, že v závěrečné fázi osvobozování Mosulu zabily alespoň 2 tisíce příslušníků IS. Naopak se tím pyšní. Přesná statistika mrtvých civilistů, žen a dětí, které nedokázaly před válkou uniknout, neexistuje. Díky práci neodbytných buldozeristů to ani známo nikdy být nemusí.