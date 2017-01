Kolik stojí kontroverzní vepřín v Letech, který chce stát koupit? Odpoví posudek

„Odhadujeme, že vypracování odborného posudku potrvá zhruba 60 dní. Posudek bude využit k dalšímu jednání s majitelem velkovýkrmny vepřů a následně bude jedním z podkladů, které budou předloženy na jednání vlády. Poté vláda rozhodne o dalším postupu ve věci odkupu vepřína,“ sdělil serveru Lidovky.cz ministr kultury Daniel Herman, jehož resort zpracování posudku zadal uplynulý týden.

Koncetrační tábor v Letech Tábor v letech vznikl rozhodnutím protektorátní vlády Aloise Eliáše v roce 1940, původně sloužil jako pracovní tábor pro vězně.

Na základě rozhodnutí nacistů postavit „Cikány“ na úroveň Židů pak protektorátní vláda změnila tábor v létě 1942 na cikánský. Jeho smyslem poté bylo sdružovat lidi určené k deportaci do vyhlazovacích táborů. Tímto způsobem prošlo lety 1309 Romů, 327 z nich zemřelo.

V srpnu 1943 byl tábor uzavřený. V 50. letech pak jeho místě nechal komunistický režim vybudovat velkovýkrmnu vepřů.

Účelem analýzy je určit finanční hodnotu pozemků, staveb a technologií, které areál vepřína tvoří. „Zakázka spočívá ve zpracování znaleckého posudku o ceně zjištěné podle platné oceňovací vyhlášky a ceně obvyklé ve smyslu zákona o oceňování majetku,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva Simona Cigánková. Resort za dokument zaplatí zhruba 300 tisíc korun.

Vepřín v Letech budí vášně už téměř dvacet let. Stojí totiž na místě, kde fungoval koncentrační tábor. Vznikl za druhé světové války, Němci ho během okupace využívali k umístění nepohodlných osob určených k deportaci do vyhlazovacích táborů. Letský areál sdružoval hlavně Romy, v otřesných podmínkách tam zahynulo více než tři sta lidí. Aktivisté léta upozorňují, že provozovat na takovém místě vepřín je hrubě necitlivé vůči památce obětí. Pietní místo se navíc nachází v bezprostřední blízkosti vepřína.

Ukončení provozu velkovýkrmy si vzal za své bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, který svůj návrh loni v březnu v kabinetu prosadil. Jeho nástupce Jan Chvojka pokračuje ve stejné linii. „Podporuji návrh na odkoupení velkovýkrmny vepřů. Jde o projevení úcty k obětem i pozůstalým po obětech, které v táboře zahynuly,“ sdělil serveru Lidovky.cz Chvojka. Vláda pak na podzim rozhodla, že si agendu odkupu areálu vezme na starost ministerstvo kultury.

Areál by se mohl odkoupit do konce volebního období, přejí se ministři

Podle ministra Hermana i jeho lidskoprávního kolegy z kabinetu Chvojky by bylo žádoucí, aby se transakce vyřídila co nejrychleji. „Chtěl bych. aby vláda odkoupila areál vepřína do konce volebního období,“ uvedl Chvojka. Po odkoupení vepřína by tak na místě vzniklo odpovídající důstojné pietné místo, jež by nahradilo to stávající kousek od vepřína. Areál by pak spravovala některá z příspěvkových organizací ministerstvoakultury.

Vepřín vlastní firma AGPI, která se prodeji svého majetku nebrání. Roky však upozorňuje na to, že veškerá dosavadní jednání s vládami posledních nikam nevedla. Žádný kabinet prý neprojevil reálný zájem na uzavření dohody. „My se snažíme najít řešení18 let. Ale zatím jsou veškerá jednání obecná,“ uvedl před časem místopředseda představenstva firmy Jan Čech. Právě posudek se má stát zlomem, aby jednání o prodeji areálu nabrala konkrétní podobu a skončila podáním ruky.

V souvislosti s vepřínem vzbudil v poslední době velkou pozornost ministr financí Andrej Babiš, který v létě údajně zpochybnil likvidační povahu koncentračního tábora. „Byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam,“ řekl podle serveru aktualne.cz Babiš při návštěvě severočeského Varsndorfu během diskuse s občany. Babiš reagoval, že jeho slova byla vytržená z kontextu.

Po ostré kritice i od vládních kolegů se však omluvil s tím, že nikdy nechtěl zpochybnit holocaust. V doprovodu ministra Hermanna a šéfa resortu spravedlnosti Roberta Pelikána pak vepřín navštívil, současně se obětem na pietní místě poklonil. Přislíbil i možnost uvolnění peněz na vybudování velkého památníku. V současnosti si však od tématu drží odstup. „Není moje kompetence to řešit, tak to rozhodla vláda,“ sdělil serveru Lidovky.cz Babiš.