Obrat v kauze zdravotní sestry Marešové, Pelikánův resort ‚očistil‘ znalce obžaloby

„Ministerstvo spravedlnosti vyhovělo odvolání proti rozhodnutí o vyškrtnutí ze seznamu znalců a z něj vyplývajícího zákazu provozovat nadále znaleckou profesi,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová informaci, na níž upozornila televize Prima. Se svým odvoláním uspěl rovněž znalec Jiří Závodský, který Matlachovi s vypracováním analýzy pomáhal. Ministerstvo původní rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem zrušilo uplynulý čtvrtek.

Kriminalisté oslovili lékaře Matlacha se Závodským v létě 2014, když v Lužické nemocnici v Rumburku za nevyjasněných okolností zemřela 72letá pacientka. Podle závěru znalců stál za smrtí ženy prudký nárůst hladiny draslíku v jejím oběhu, jenž vyústil v zástavu srdce. Tento posudek přivedl policii na stopu Marešové, státní zástupce ji pak na konci vyšetřování obžaloval z vraždy celkem šesti pacientů. Sestra jim všem měla vpravit smrtelnou dávku draslíku do těla injekcí.

Soud však z Marešové obžalobu pravomocně sejmul, její právní zástupkyně pak na ústecký krajský soud podala podnět ke správnímu řízení s oběma znalci. Soud jim letos v únoru zakázal praxi, protože měli zpracování posudku hrubě zanedbat. „Znalci se v nálezu posudku nezabývali celkovým zdravotním stavem zesnulé, ani neprověřovali další možnosti jejího úmrtí, což odpovídá nedbale provedené pitvě a obsahu pitevního protokolu,“ uvedl mimo jiné šéf soudu Luboš Dörfl, jenž lékaře z evidence znalců vyškrtl.

Soud pochybení znalců nedoložil, ministerstvo ale znalce zcela neočistilo

Dörfl upozornil především na to, že vzestup hladiny draslíku v oběhu je přirozeným jevem po smrti každého člověka. Jinými slovy že draslík zesnulým nemusel nikdo podat. Matlach se s kolegou Závodským proti zákazu praxe ohradili, využili možnosti nechat verdikt prověřit ministerstvem spravedlnosti a k resortu se odvolali. Ministerstvo se jejich odvoláním zabývalo pečlivě, rozhodovalo o něm téměř tři měsíce.

Podle resortu soud při potrestání obou znalců dostatečně nedoložil jejich údajné pochybení. Ministerstvo má také za to, že předseda Dörfl patřičně nevysvětlil domnělé porušení regulí lékařské vědy Matlachem a Závodským. „Z jeho odůvodnění nebylo patrné, která konkrétní jednání byla v příčinné souvislosti s údajně chybným závěrem znalců o příčině smrti pacientky. Dále se soud vůbec nezabýval otázkou míry a formy zavinění obou znalců, která má význam pro ukládání sankce,“ upozornila mluvčí Schejbalová.

Matlach výrok ministerstva přivítal. Resort mu totiž vyšel vstříc v tom, na co ve svém odvolání poukazoval. „Jsem příjemně překvapen. Ministerstvo spravedlnosti kromě toho, že dalo za pravdu naší stížnosti v tom, co jsme namítali, samo ještě našlo řadu problematických bodů v rozhodnutí krajského soudu,“ reagoval pro server Lidovky.cz Matlach. Podle něj resort potvrdil to, že soud pro tak přísnou sankci, jako je vyřazení ze seznamu znalců, jednoduše neměl dostatek důkazů.

Čerstvým výrokem ministerstva se ale příběh Matlacha se Závodským a jejich boje o možnost pokračovat v praxi definitivně neuzavřel. Resort totiž upozornil, že svým rozhodnutím znalce neočistil. Případ jen vrátil ke krajskému soudu, aby se údajnými pochybeními lékařů zabýval pečlivěji. „Rozhodnutí neznamená, že by se znalci ničeho nedopustili,“ potvrdila mluvčí Schejbalová.

Marešová chce odškodnění ve výši 4 miliony, ministerstvo ještě nerozhodlo

Ministerstvo poslalo spis k případu zpátky do Ústí uplynulé pondělí. Protože soud ho ještě neobdržel, reakce na nový vývoj v celé kauze se zdržel. „Bohužel se nyní nemůžeme k rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti vyjádřit, neboť jsme se s ním nemohli podrobněji seznámit,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz zástupkyně tiskové mluvčí krajského soudu Petra Kaplanová.

Problémy znalců Matlacha a Závodského Jako znalec působí Radek Matlach od roku 2006, až do kauzy Věry Marešové neměl ve své profesi problém. Soud s ním nikdy předtím nevedl správní řízení. Kauza Marešové byl první případ, kvůli němuž mu hrozí trest.

Znalec Jiří Závodský vykonává znaleckou praxi od roku 1997, problémy na rozdíl od Matlacha už měl. Soudu musel opakovaně vysvětlovat svůj liknavý přístup k praxi, v roce 2005 dostal kvůli průtahům ve své práci výstrahu.

Je velmi pravděpodobné, že se soud s kauzou Matlacha a Závodského vypořádá ještě letos. Znalec Matlach je podle svých slov zvědavý, jestli bude soud přes výtky ministerstva trvat na svém původním postoji, nebo se vydá opačnou cestou. „Anebo se projeví jako vyspělí jedinci, vezmou to jako kvalitní zpětnou vazbu, z výtek se poučí, pochopí jak špatné rozhodnutí udělali, přepracují rozhodnutí a celý případ skončí tím, že vydají nové (očišťující) rozhodnutí,“ podotkl.

Samotná Věra Marešová od léta loňského roku žije s pravomocným rozsudkem, že se ničeho nedopustila. Letos v lednu pak podala na ministerstvo spravedlnosti žádost o kompenzaci za to, že čelila trestnímu stíhání. Sestra strávila mimo jiné 429 dní ve vazbě. Své útrapy chce kompenzovat částkou ve výši 4 milionů korun. „Jsou tam mimo jiné nároky za omezení osobní svobody, náklady trestního řízení, uhrazení nemocenské nebo zásah do ochrany osobnostních práv,“ sdělila před časem serveru Lidovky.cz její advokátka Iva Jónová. Resort o odškodnění dosud nerozhodl ̈.