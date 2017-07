Povodně 1997 v LN: Místo oslav zaměstnaly obyvatele Holčovic povodně a komáří kalamita

Voda pokazila oslavy



Holčovice: Na začátku století pohroma dopadla na Němce, nyní trpěli Češi

Obyvatelé Holčovic na Bruntálsku plánovali na sobotu oslavu 620 let od založení své vesnice. Jejich obec k nepoznání však nezměnila slavnostní výzdoba, ale povodeň.

Když minulou sobotu v Holčovicích začalo lít jako z konve, lidé hlavně doufali, že tuto sobotu, až bude „dědina“ slavit svých 620 let, bude snad počasí lepší. Již v neděli odpoledne však starosta Zdeněk Janoš vyhlásil poplach. Lidé přípravu oslav pustili z hlavy a začali bojovat o majetek i životy.

„Voda vzala 50 až 60 domů a chat,“ říká Zdeněk Janoš, který zjistil, že mu voda bere dům, až když se v pondělí večer přišel podívat, jestli je jeho manželka v pořádku. Pak teprve začal stěhovat. „Stěhoval jsem hodinky a budíka, ale nevzal jsem si například ponožky. I takové malicherné věci, jako jsou fotografie, vám vrazí slzy do očí, protože je to celý váš život.“ Mnoho lidí prý nemá svůj dům pojištěný.

„Já sám mám pololetní pojistku, ale nevím, jestli jsem zaplatil,“ zamýšlí se starosta Holčovic. Za daleko důležitější však považuje to, že nikdo nezahynul. V pondělí a v úterý uteklo před vodou do místní školy, která je v bezpečí na kopci, asi 360 osob včetně 120 dětí z tábora v sousedních Hynčicích. Do této vsi se i po několika dnech dostávala humanitární pomoc jen díky nosičům s krosnami na zádech.

Silnice byla totiž zcela zničena. První humanitární zásilky se objevily ve středu. Předtím museli chleba kupovat v Polsku. V té době se starosta doslechl, že do jeho vesnice dorazí vojáci s těžkou technikou. Nakonec se objevil pouze jeden voják s nosítky. I když nejhorší již mají Holčovice za sebou, v pátek nikdo na oslavy příliš nemyslel.

Elektřina je pouze v některých částech vesnice. Pitná voda však bude v těchto končinách až tak za měsíc. V současnosti by ti nejpotřebnější měli dostat zbytek ze státem slíbených třiceti tisíc korun. Lidé jsou nervózní a na úřadech se často hádají. Kdo by myslel na oslavy.



Naposledy byl Hilersdorf, jak se kdysi Holčovice jmenovaly, podobně zaplaven v roce 1903. Tehdejší katastrofa je fotograficky zdokumentována. Voda si nevybírá. Na začátku století způsobila v Holčovicích neštěstí tehdy tam žijícím Němcům, na konci století jsou oběťmi Češi.

Hrozí rozsáhlé útoky komárů

Olomouc: Čeká se až opadne voda

Nálety komárů může očekávat obyvatelstvo v zaplavených oblastech Moravy a východních Čech po poklesu hladiny. „Jak začne voda opadat, komáři se určitě objeví a musí se počítat s tím, že jich bude více,“ uvedla včera epidemioložka z krizového štábu Ústřední povodňové komise Olga Gazárková.

Dodala, že v postižených oblastech však dosud nebyla komáří kalamita zaznamenána. „Zatím je těžké předpovědět, v jakém počtu a kde se komáři vyskytnou. Musel by se sledovat výskyt larev, a to zatím není možné, protože některá území jsou dosud značně zatopena,“ uvedla Gazárková.