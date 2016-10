Herman minulý týden uvedl, že ho na ambasádě prezident odrazoval od plánované schůzky s tibetským duchovním dalajlamou. Měl hrozit, že v případě uskutečnění setkání neudělí vyznamenání Hermanovu strýci Bradymu.

Brady v neděli řekl, že mu Hrad 12. října oznámil udělení řádu T. G. Masaryka. V seznamu, který dostal premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) z Hradu ke kontrasignaci den po schůzce Hermana s dalajlamou, k níž došlo minulé úterý, však Bradyho jméno nefigurovalo.



Mládek dnes novinářům řekl, že na slovenské ambasádě byl a Herman s prezidentem mluvil. „O čem přesně, to já nevím, protože jsem mluvil jak s panem prezidentem, tak s panem velvyslancem,“ uvedl.

Od té doby, co jsem sledoval rozhovor ministra s prezidentem, rozhodně v něm nepadlo nic o panu Bradym či vyznamenání, dodal. Ťok uvedl, že soukromému rozhovoru Hermana se Zemanem nevěnoval pozornost.

Ministr průmyslu si myslí, že Brady by vyznamenání dostat měl. Ze situace, kdy řada politiků kvůli případu nechce přijít na Hrad na oslavy státního svátku 28. října, má pocit „těžkého chucpe“. Sám na Hrad dorazí. „Je to oslava české státnosti, byl by to výraz neúcty k ostatním vyznamenaným a oslavám státního svátku,“ vysvětlil.