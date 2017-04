Z Modré velryby se stal dobrý obchod. Přednáška za 2500 korun

Pro komerční sektor a státní organizace stojí seminář o internetové bezpečnosti necelé dva a půl tisíce, zástupci obcí a měst či jimi zřízených organizace zaplatí necelých sedm set korun. Studenti pak mají vstup za seminář Kyberbezpečnost, který se bude konat 18. května v pražském Hotelu Duo a jehož tématem bude mimo jiné i pravděpodobně neexistující hra Modrá velryba, za „pouhých“ 500 korun.

„I Vy můžete být snadno obětí kyberšikany. Víte, kdo všechno vidí, co sdílíte? Jak nekrmit trolla? Co všechno obsahují vaše zveřejněné fotky? Koho mít v přátelích aneb jak odmítnout přátelství?“ píše v anotaci ke své plánované přednášce pedagog Tibor Brečka, který působí například na soukromé škole Bankovní institut.

Kyberšikana, říká vyučující

„Náplní bude rozebírání toho, zda jde o hoax či zda je to skutečně reálné, jak by to mohlo fungovat. Celé je to propojené s tématem kyberšikany. Myslím, že je to zajímavé téma, které bude posluchače zajímat,“ vysvětlil pak Brečka po telefonu serveru Lidovky.cz.

Přednášející, který je - jak stojí na webových stránkách společnosti - krizovým interventem, kaplanem týmu posttraumatické intervenční péče středočeské policie a dříve působil i na Policejní akademii bude například vedle známého bezpečnostního analytika Jana Schneidera hovořit na téma „Kybešikana aneb Jak na modrou velrybu?“

Jde o fenomén, který se do povědomí české veřejnosti dostal zejména kvůli informacím policejního prezidia. Odtamtud totiž zaznívá, že Modrá velryba není hoax. Což odborníci na internetovou bezpečnost popírají.

Přednáška na téma Kyberbezpečnost aneb Jak na modrou velrybu?

I přes jejich výtky prezidium trvá na svém. Eviduje prý několik případů sebepoškození pořezáním uživatelů sociálních sítí Facebook a Instagram, ke kterým došlo v rámci plnění úkolů v údajné hře. Ta má mít celkem padesát kol, posledním je přitom podle zřejmě vymyšlených informací sebevražda. „V jednom případě po splnění tohoto úkolu mělo být dokonce od takzvaného kurátora požadováno zaslání obnažených fotografií nezletilé osoby,“ rozbila mlčení po více než týdnu již dříve policejní mluvčí Ivana Nguyenová.



Manažer pro internetovou bezpečnost společnosti Seznam.cz Martin Kožíšek však o fenoménu mluví docela jinak. „Je zapotřebí dementovat zprávu o tom, že Modrá velryba je hra a že se sem dostala z Ruska. Zjistilo se, že Modrá velryba je poplašná zpráva vycházející z nepravdivých informací ruských deníků, které uváděly, že v Rusku spáchalo sebevraždu 120 dětí na základě toho, že hrály tuto hru,“ sdělil.

Děti podle něj nyní častěji vyhledávají termín „Modrá velryba“. Nárůst je patrný. „Dotaz ještě na začátku minulého týdne vyhledával jeden nebo dva lidé denně. Většinou šlo mimochodem o nějaké sdružení věnující se dětem. Ihned po zveřejnění lživé zprávy to však během jedné hodiny bylo až sto hledání. V posledních dnech jsme zaznamenali počet hledání převyšující i několik desítek tisíc,“ vysvětlil na číslech.

Bez ohledu na to, zda jde o hoax či jím inspirovanou online hru, se nyní Modrá velryba dostala kvůli blíže nepopsaným informacím policie do popředí finančních zájmů.

„Kolega Brečka zastává názor, že Modrá velryba je hoax. Proto to dal i do názvu přednášky o kyberšikaně s podtitulem ‚Jak na modrou velrybu?‘. Vzhledem k tomu, že pracuje ve školství, přednáší na vysokých školách a zajímá se o komunikaci na Facebooku, tak má k tomu zřejmě bližší informace,“ vysvětlila pro server Lidovky.cz majitelka společnosti Doverville s.r.o Veronika Fáberová, jak se téma dostalo na program.

Deset zájemců

Její firma pořádá přednášky na téma internetové bezpečnosti již pravidelně. O zmiňovanou přednášku související s Modrou velrybou je prý zájem. Aktuálně se přihlásilo deset lidí, přičemž větší zájem očekává jednatelka pár dní před konáním semináře.

„Obvykle se nejvíc lidí přihlásí teprve deset až patnáct dní před samotnou akcí,“ doplnila. Počet zájemců o přednášku i na téma Modrá velryba však podle podnikatelky nijak výrazně nepřevyšuje jiné semináře, které její společnost pořádá.

Přednášky prý lákají různé společenské skupiny. „Cílovou skupinou jsou především bezpečnostní manažeři, poté jsou to vlastníci i vyšší management z menších regionálních podniků. Tato skupina tvoří asi 40 procent naší klientely. Dalších 25 procent tvoří zástupci obcí a měst. Někdy jezdí na přednášky sami starostové a nebo členové odborů, kteří mají na starosti otázku bezpečnosti. Další velkou skupinou bývají představitelé městské policie,“ uvedla Fáberová.

V obecenstvu se podle Fáberové pravidelně ukazují také úředníci, zaměstnanci ministerstev i studenti a jejich pedagogové.

Před konáním semináře se chtějí jeho pořadatelé ještě poradit s policií. „Ještě jsem to nestihla, ale určitě budu žádat policii o spolupráci. Máme s policisty velice korektní vztahy a pokud jde o osvětu v bezpečnosti, vycházejí nám velice vstříc,“ uvedla majitelka společnosti.

Práci policie, která dost možná poplašnou zprávu vypustila jako první, však nechce komentovat. „Obávám se, že mi nepřísluší to jakkoli komentovat a mám k tomu jen málo informací,“ uvedla pro server Lidovky.cz ve stručnosti.

Do hodnocení situace se však už pustil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Po policii nyní žádá důkazy o údajně existující sebevražedné hře. „Nemám detailní důkaz o tom, že policie opravdu má pevné důkazy o tom, že se toto na našem území děje,“ řekl Chovanec v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

„Já si neumím představit, že by je neměla, že by naletěla na nějaký přetisk článků z ruských novin. Pokud to je pravda, tak policejní prezident z toho musí vyvodit zodpovědnost vůči konkrétním osobám. Toto se nemůže dít,“ řekl dále Chovanec. Na další otázky redakce však již nereagoval.