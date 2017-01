Mrkev, okurky či banán. Které potraviny nepatří do lednice?

Čerstvá bazalka

Máte pocit, že vám tato bylinka vydrží déle, když ji dáte do chladničky? Tak to je velký omyl. Bazalka totiž nasákne všechny pachy, které se uvnitř mísí. Nejdéle vám vydrží čerstvá ve sklenici s vodou. A neplatí to jen pro bazalku, do ledničky nepatří žádné bylinky.

Chleba

Ani chleba vám v ledničce nevydrží déle čerstvý. V chladném prostředí rychleji tvrdne a vysychá, pakliže ho navíc dáte dovnitř v sáčku, zplesniví. Chleba je nejlepší skladovat v v dřevěné krabici s poklopem. Pokud ji nemáte a pořizovat si ji nechcete, dejte chleba do mrazáku. Po vytažení jej ale nikdy nerozmrazujte v mikrovlnce.

Olivový olej

Olivovému oleji chlad vyloženě škodí. Při nízkých teplotách kondenzuje a houstne. Nejlepším místem je pro něj špíz, nebo tmavé místo na podlaze, kde je chladněji než na kuchyňské lince u sporáku.

Citrusy

Do lednice rozhodně nepatří citrony, pomeranče, pomela, limetky či grepy. V chladném prostředí totiž rychleji měknou a plesniví. Nejlépe jim bude v míse na kuchyňské lince, dejte ale pozor, aby v míse měly dostatek místa. Pakliže například na citrony položíte těžké pomeranče, plíseň vznikne také.

Avokádo

Pokud jste zakoupili avokádo, které ještě není zralé, neměli byste jej dávat do chladničky. Chlad totiž zrání zastaví. Do lednice patří pouze zralé avokádo, které v něm nebudete dlouho skladovat.

Česnek a cibule

Pakliže do lednice dáte česnek, začne vám klíčit, nebo zplesniví. V chladničce zplesniví a změkne také cibule. Ta by měla být sice uchovávána na chladnějším místě, ale rozhodně ne v igelitovém pytlíku.

Rajčata

Do ledničky také určitě nedávejte rajčata, ztratila by chuť. Chladný vzduch zabrání procesu zrání stejně jako u avokáda, díky tomu také „zmizí“ jejich chuť. Navíc se změní i konzistence, rajčata skladovaná v ledničce jsou moučná.

Brambory

I brambory patří do chladu, ale ne takového, který je v ledničce. Větší zima než třeba ve špajzu či sklepu bramborám škodí. Bramborový škrob se totiž při nízkých teplotách rychleji mění na sacharidy. Nejlépe je bramborám v papírovém sáčku v temném a chladném místě.

Káva

Stejně jako brambory je na tom káva. Vyžaduje suché, chladné prostředí. V ledničce je na ni ale příliš vlhko. Pokud máte větší množství kávy, které nespotřebujete ihned, můžete ji dát do mrazáku. Nezapomeňte ji ale zabalit do hermeticky uzavřeného pytlíku. Takto vám v mrazáku vydrží i měsíc.

Nakládané okurky

Dávat nakládané okurky do lednice je zbytečné. Konzervační látky obsažené v láku jsou dostatečně silné, aby okurky vydržely i tři roky. Skladovat byste je ale měli na tmavém chladnějším místě.

Okurky a mrkev

Okurky mají rády pokojovou teplotu, takže lednice není vhodným místem pro jeho zachování. To samé platí pro mrkve. I ty snesou pokojové teploty, v lednici se často „scvrknou“ a změknou.

Banány

Ani banány nepatří do chladu. Teplota pod 12 stupňů jim vyloženě škodí. Místo, aby dozrávaly a sládly, v lednici moučnatí. Podobnou teplotu potřebuje i papája, mango nebo třeba ananas.