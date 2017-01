Příští týden bude mrazivý, ale bez dalšího sněhu. Oteplí se až na začátku února

„Studené počasí z posledních týdnů bude pokračovat až do konce ledna. Začátkem února se teploty začnou dostávat do normálních hodnot, které vydrží až do konce druhé únorové dekády,“ uvedli meteorologové. V polovině února by se týdenní teploty mohly dostat i nad dlouhodobý průměr. Celkově bude období od 23. ledna do 19. února teplotně průměrné.



V tomto období nečekají meteorologové žádné přívaly sněhu. Další dny mají být podle aktuální prognózy ve znamení suchého počasí a celkově bude srážek až do poloviny února o něco méně, než bývá v tomto období roku obvyklé.

Zatím do nedělního dopoledne platí výstraha ČHMÚ na velmi silný mráz, netýká se už ale celé republiky. Meteorologové odvolali varování pro Pardubický, Královéhradecký, Liberecký a Moravskoslezský kraj. V noci na neděli budou na většině území minimální teploty minus 12 až minus 17 stupňů Celsia, ojediněle i nižší. Při nízké oblačnosti, která se očekává zejména na severu a severovýchodě země, se budou minima pohybovat kolem minus šesti stupňů. „V dalších dnech bude v ČR převažovat velká oblačnost, proto se budou silné mrazy vyskytovat již jen ojediněle,“ uvedli meteorologové.