Mýdlo na Hradě se definitivně nekoná. Ale nejsou to tak strašní papaláši, míní pořadatel

PRAHA Měla to být reakce na nedávnou opulentní oslavu prezidentského kancléře Vratislava Mynáře v Jižních zahradách Pražského hradu. Obdobnou oslavu pro veřejnost se chystal uspořádat i dokumentarista Petr Horký, jenže jeho návrhu prezidentská kancelář nevyhověla. Nabídla mu náhradní prostory, ale Horký je nevyužije. Večírek na Hradě se tak s konečnou platností neuskuteční.

Dokumentarista přitom akci chystal ve velkém. Založil kvůli její organizaci skupinu na sociální síti Facebook s názvem Mýdlo na Hradě, která aktuálně čítá na pět tisíc lidí, a vyhlásil sbírku na internetové platformě Startovač na její organizaci. Ve sbírce se vybralo skoro 900 tisíc korun.

Večírek pro 400 lidí chystaný na 9. září nakonec Hrad nepovolil, jedním z důvodů byla údajná bezpečnostní rizika. Prezidentská kancelář nabídla jinou část Hradu, pro 150 lidí a v jiném termínu. Horký však nakonec náhradní akci pořádat nebude.

“Strávil jsem v podstatě celý víkend tím, že jsem to řešil s právničkou, se kterou celý postup konzultuji už od začátku. Došli jsme k tomu, že právní situace kolem výběru peněz na Startovači mi umožňuje jednu jedinou variantu, a sice že akce neproběhne a všechny peníze budu vracet,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz dokumentarista.

Lidovky.cz: Žádné společenské setkání na Hradě se tedy kvůli právní čistotě konat nebude. Odráží to vaše skutečné přání?

Já jsem byl nakloněn tomu jít do náhradních prostor a vnímal jsem to z mé strany jako vstřícné gesto, ale nedá se svítit. Právní výklad férových podmínek je takový, že se jejich přísnost zjevuje v celé nahotě.

Lidovky.cz: Na základě čeho jste s právničkou došli k závěru, že jedinou možností je večírek na Hradě úplně odvolat?

Na základě toho, že kdybych provedl jakoukoliv změnu oproti projektu, jak byl vypsaný na Startovači, tak využívám peníze lidí jiným způsobem, než za jakým mi je dali. Startovač je svého druhu smlouva, kterou uzavírám s těmi, kteří tu akci podporují. Ještě před koncem kampaně jsem vyzval podporovatele, kteří nesouhlasí s jakoukoliv změnou, aby si vzali své peníze zpátky. Ubylo tam asi 150 tisíc korun, což je dosti nemalá částka, kterou bych platil ze svého, pokud bych tu akci uskutečnil. Je dost dobře možné, že část lidí, kteří podporovali Mýdlo na Hradě, mohli být na dovolené, na chalupě či bez přístupu k mailu. A ti by si pak celkem po právu připadali obelhaní, protože podpořili akci do Jižních zahrad pro 400 lidí a nepodpořili akci pro jiný počet lidí na jiném místě.

Dokumentarista, cestovatel a moderátor Petr Horký (* 1973) proslul v 90. letech jako moderátor České televize, kdy uváděl soutěže Oáza, Hip Hap Hop či Pyramida, moderoval také Studio 6.

Jeho hlavní profesní náplní je však dokumentární činnost, je autorem desítek cestopisných dokumentů. Natáčel mimo jiné s Reinholdem Messnerem, Arthurem C. Clarkem či Thorem Heyerdahlem. Navštívil desítky zemí světa, stanul na severním pólu, přešel Grónsko z východu na západ či se svou expedicí nalezl dvě potopené lodě v severním teritoriu Malediv.

Lidovky.cz: Chápu tedy, že i kdybyste se s každým z přispěvatelů domluvil na změnách party, neměl jste jinou možnost?

Přesně tak.

Lidovky.cz: Před dvěma týdny jste mi říkal, že i kdyby se Mýdlo na Hradě neuskutečnilo, i tak ve vás přetrvává touha se s těmi lidmi potkat. Co teď zbylo z tohoto pocitu?

Ten pocit mám stále. Stále by se mi líbilo ty lidi potkat. Přemýšlel jsem, co budu 9. září dělat. Protože jsem z toho schvalování jaksi zjistil, že patřím ke skupině lidí, která by v počtu větším jak 150 ohrožovala bezpečnost Pražského hradu, tak tam nepůjdu. Mnozí mě vyzývali, abychom se potkali pod sochou pana Masaryka. Nepůjdu tam kromě jiného i proto, že opravdu nechci dělat politiku, nechci pořádat manifestace. Místo toho půjdu na pivo na Pražačku. A kdo ví, třeba tam někoho potkám.

Lidovky.cz: Mám tu Pražačku chápat jako náhradní setkání, bude organizované?

Vůbec nic neorganizuji. Ve skupině Mýdlo na Hradě jen čistě oznámím, že v sobotu 9. září budu mezi 16. a 18. hodinou na Pražačce a že si na dálku připiju i na jejich zdraví.

Lidovky.cz: Vy jste oznámil svůj záměr uspořádat večírek na Hradě začátkem června. Neukázalo se teď po té dvouměsíční anabázi, že to bylo k ničemu?

Musím říct, že ne. Vůbec z celé akce mám pocit, že to mělo smysl a stálo to za to. Já jsem teď zveřejnil svůj blog, na kterém jsem sepsal komunikaci s Hradem a jsou tam i citace z těch mailů. A když jsem to celé viděl, tak jsem si říkal, že jsem měl hodně barvité léto. Ale v tuto chvíli musím zpátky ke své práci, kterou jsem nezvládal úplně stoprocentně v posledních dnech. Moje společnost každoročně organizuje několik festivalů a akcí a že by mě přešla chuť je organizovat, to určitě ne. Uvidíme třeba za rok, oklepu se a uvidíme, kolik budu mít chuti a energie. Třeba zkusíme i něco na Hradě. Uvidíme také, jak bude fungovat ta skupina Mýdlo na Hradě.

‚Hrad si dal vlastní gól, nejsem za to rád‘

Lidovky.cz: Dosud fungovala korektně, řekl bych. Máte z toho stejný dojem?

To nejhezčí na tom všem je právě konstruktivnost té skupiny, jakým způsobem funguje. Pokud by se tito lidé chtěli někdy potkat, tak budu strašně rád. Když si totiž člověk vezme, jak je módní nadávat na českou náturu, jak jsme všichni čecháčci, jsme ukřivdění a jen umíme nadávat, tak já mám v kontaktu pět tisíc lidí, kteří takoví nejsou. A to je super argument.

Lidovky.cz: Takže v tomto vidíte smysl celé aktivity? Že jste si ověřil, že existují otevření lidí schopní spolu komunikovat?

Výzvou pro mě bylo zjistit, jak je to s papalášismem na Hradě. Na to jsem si svůj názor udělal. A krásným bonusem celé akce byl vznik skupiny, která se za ty dva měsíce nerozhádala a nestala se nenávistnou. Přijde mi, že to má smysl. Už na začátku července jsem v prvním svém blogu psal, že nechci dělat protest, ale zahájit diskusi. Chtěl jsem připomenout, že se všichni v dnešní době uzavíráme do sociálních bublin, kde si navzájem klepeme po ramenou s těmi, kteří mají identické názory jako my a kde nadáváme těm, kdo si myslí trochu něco jiného. A to je mnohem větší nebezpečí než nějaká banda papalášů kdekoliv v Evropě. Myslím si, že schopnost potkat se a popovídat si stojí za to.

Lidovky.cz: A jaký jste si udělal názor na ten papalášismus na Hradě?

Asi bych řekl, že tam papaláši sedí. Ale nesedí tam tak strašní papaláši, aby nás alespoň nepustili do jiných prostor, než kde slaví oni.

Lidovky.cz: Je to tedy zjištění pozitivní?

Na začátku celého projektu mi řada lidí psala, že dělám předvolební kampaň panu prezidentu Zemanovi a jeho lidem. Prý že to bez problémů povolí a pak se budou chlubit, jak platí jejich řečené slovo a jak se může člověk spolehnout na to, jak je pan prezident Zeman prezidentem dolních deseti milionů. Odpovídal jsem, že s tím nemám nejmenší problém, protože když dodrží slovo, tak jen houšť. Ať se šíří, že drží slovo. A způsob, jakým tu akci povolili a nepovolili, tuto rétoriku zcela vyřadil. Takže z tohoto úhlu pohledu to považuji za vlastní gól, který si vstřelila ta administrativní skupina, která na Pražském hradě operuje.

Lidovky.cz: Jste za ten jejich vlastní gól rád, nebo ne?

Nejsem za to rád. Jsou kroky, které dělá pan prezident Zeman, s nimiž nesouhlasím. Ale jako prezidenta ho plně respektuji. Byl demokraticky zvolen a většina obyvatel naší země ho jako prezidenta chtěla. Nehodlám nabourávat jeho pozici. Celá ta akce vypovídá o naší současné politické kultuře. A vypovídá i v dobrém. Tato má aktivita by totiž jen pár set kilometrů od nás pro mě znamenala bezesporu vážné existenční ohrožení. Já jsem si vědom, že už jen to, že mohlo proběhnout vybírání peněz, organizování Mýdla na Hradě, že se k tomu mohu vyjadřovat, je projev určité výše politické kultury v naší zemi. A že jsme dokonce aspirovali na to, že by politická kultura byla tak vysoko, aby by platila věta, kterou mluvčí Ovčáček řekl v televizi (mluvčí během Mynářovy oslavy prohlásil, že kdokoliv se může složit a udělat si v Jižních zahradách večírek, pozn. aut.). Ta se sice nepotvrdila, ale to neznamená, že se to nemůže podařit někdy jindy. Ať už mě, nebo někomu jinému.

Fištejn, Černín nebo KOciánová Aby program chystaného Mýdla na Hradě Horký zpestřil, pozval i známé osobnosti veřejného života. Účast mu tak přislíbili například moderátorka Martina Kociánová, potomek šlechtického rodu Černínů Tomáš Czernin nebo publicista Jefim Fištejn.

„A mně by přišlo nesmírně zajímavé a smysluplné, aby se mohli v míru vidět a vést spolu diskusi a tříbit si názory. Toto si myslím, že je věc, která má smysl,“ poznamenal k tomu Horký.

Lidovky.cz: Vaše snaha uspořádat večírek na Pražském hradě vyvolala mimořádný mediální ohlas. Co jste si z něho odnesl?

Věc jako organizace Mýdla na Hradě, tedy civilního setkání civilních osob, je s odpuštěním prkotina. Dodnes tomu říkám letní pošetilost. Fakt jsem si bláhově myslel, že to bude bez jakýchkoliv problémů schváleno, že se tam sejdeme a zase rozejdeme. Předpokládal jsem, že dnes si na to nikdo ani nevzpomene. Protože prapůvodně jsem tu akci chtěl pořádat někdy začátkem srpna. To mi pak bylo vymluveno, že kvůli době schvalování té akce ze strany Hradu je to nereálné. Ale jestliže je kolem toho teď takový humbuk, tak mi to vlastně přijde tragikomické. Myslím si, že Václav Havel, tvůrce absurdního dramatu, jestli něco na tom nebi existuje, tak sedí na obláčku a řehtá se, až se za břicho popadá. Je to fakt absurdní. A to je celé.

Lidovky.cz: Když se vrátíme na samý začátek rozhovoru, kolik zůstalo ve Startovači na organizaci party peněz?

Je tam teď 700 tisíc, které budu vracet. Startovač mi v horizontu dní pošle vybranou částku. Podle soupisu přispěvatelů všem napíšu a nabídnu jim, že pokud chtějí tričko a placky, tak ať mi dají vědět. Kdo mi nedá vědět, tomu peníze budu vracet.

Lidovky.cz: Jak dlouho bude trvat, než to vyřídíte?

Byl bych velice rád, abych to měl nejpozději do konce září hotové. Ale věřím, že to stihneme dřív. Jestli mi třeba 9. září budou převedeny peníze, abych měl co vracet, tak věřím, že bychom to třeba za deset dnů mohli mít všechno povracené. Věřím, že 19. září to bude hotové. Každopádně to budu dělat bezodkladně a nehodlám s těmi penězi nijak nakládat. Čím dřív je vrátím, tím budu radši.