Na pět dětí na Dačicku spadl strom. Dvě jsou vážně zraněny

Sdělili to policejní mluvčí, ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Marek Slabý a starosta obce.

„Poslali jsme leteckou záchrannou službu, která vezla těžce zraněné dítě na ‚traumačku‘ a dětskou JIP do Českých Budějovic, ostatní děti jsme odvezli po zemi,“ řekl ČTK Slabý. Na místě byly dvě sanitky. Policie zahájí v nejbližších hodinách trestní řízení pro podezření, jestli někdo nespáchal trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Neštěstí se stalo dopoledne, když byly děti z mateřské školky na vycházce s učitelkami a asistentkami. Vracely se právě do školky, když na ně z dosud nezjištěných příčin spadl vzrostlý topol.

„Zasáhl pět dětí a následně se skácel na vozovku. Jedno z dětí bylo s velmi vážným poraněním hlavy přepraveno do nemocnice v Českých Budějovicích, další je zraněno v oblasti hlavy vážně. Tři děti utrpěly oděrky a pravděpodobně i lehčí zranění,“ řekla jindřichohradecká policejní mluvčí Hana Millerová.

Jak řekl starosta Českého Rudolce Luděk Plucar (BEZPP), neštěstí se stalo na okraji obce, na silnici, která vychází z Rudolce směrem na Dolní Radíkov. „Jedno dítě je ve velmi vážném stavu, jedno dítě - chlapce - pustili před chvílí z nemocnice v Jindřichově Hradci, další tři tam ještě zůstaly na pozorování. Strašně těžko se nám o to mluví, informací máme velice málo, vyšetřuje to policie i kriminální policie. Myslím si, že to spíš byla opravdu nešťastná náhoda, že došlo k poryvu větru a zlomení jednoho stromu, nějakého topolu, který tam rostl vedle silnice. Myslím si já i občané, že nedošlo k pochybení učitelek mateřské školky. Je nám to velice líto,“ řekl Plucar.

Na místě zasahovali kromě záchranářů dačičtí policisté i výjezdová skupina kriminální policie z Jindřichova Hradce. S ohledem na věk poškozených a na jejich rodiny nebude policie bližší informace poskytovat.