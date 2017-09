Na Znojemsku havaroval Lubomír Zaorálek, utrpěl lehké zranění

PRAHA V pátek v podvečer došlo na Znojemsku k autonehodě, při které boural ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Informaci Lidovým novinám potvrdil zdroj z vedení ČSSD. Podle téhož zdroje je ministrovo zranění pouze lehké. „Skutečně havaroval, ale je prý v pořádku,“ napsal LN zdroj z vedení ČSSD.

Na Znojemsku bouralo několik aut včetně vozidla Ochranné služby Policie ČR, která vozí politiky. Podle policejního prezidia havarovalo přímo vozidlo chráněné osoby, čemž informoval server Novinky.cz. V regionu by se měl pohybovat ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Několik serverů poté nezávisle na sobě potvrdilo, že šlo o Zaorálka.

„V tuto chvíli mohu potvrdit, že jednou ze zraněných osob je ministr Zaorálek,“ řekl mluvčí policejního prezidia Petr Habenicht serveru Lidovky.cz. Kdo nehodu zavinil zatím nechtěl komentovat. „Zatím to je opravdu předčasné,“ řekl. Mluvčí ČSSD Mikuláš Klang kolem desáté večer ještě neměl žádné informace.

„Na místo jsme vyslali vrtulník letecké záchranné služby, který transportoval do nemocnice v Brně Bohunicích muže se středně těžkým zraněním,“ řekla mluvčí jihomoravské záchranné služby Hedvika Kropáčková. Podle ní to byl muž nad 60 let. Zda šlo o ministra Zaorálka, nekomentovala. Podle serveru Novinky.cz nešlo o Zaorálka.

Podle Švába se u odbočky na Oleksovice srazila dvě auta. Míru zavinění účastníků nehody policie zjišťuje. Nehoda se stala v podvečerních hodinách. Zaorálek měl do té doby na jižní Moravě celodenní předvolební program. Po 17:00 byl ještě na Znojemském historickém vinobraní.

Ministr zahraničí patří mezi představitele státu, o jejichž bezpečnost se policie stará. Mezi další chráněné osoby patří prezident republiky, předsedové obou komor Parlamentu, premiér a ministři vnitra, spravedlnosti a financí.