Náměstek policejního prezidenta Laube skončil ze zdravotních důvodů u policie

Náměstek policejního prezidenta Zdeněk Laube v polovině září skončil ze zdravotních důvodů u policie. Dál by měl působit jako poradce ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD). Jeho nástupce vzejde z výběrového řízení, do funkce by měl nastoupit od 1. ledna 2017. Laubeho zatím ve funkci nahradí Milan Černek, který doposud byl ředitelem Útvaru speciálních činností. Policejní prezidium u tom informovalo v tiskové zprávě.

Laube se rozhodl ukončit služební poměr kvůli dlouhodobým zdravotním problémům. „O zdravotním stavu generála Laubeho jsem informován již několik měsíců. Jsem rád, že pan generál vyslyšel moji žádost a definitivní krok odložil až po té, co se úspěšně rozběhla Národní centrála proti organizovanému zločinu,“ uvedl v tiskové zprávě policejní prezident Tomáš Tuhý.

Laube je označován za hlavního architekta nedávných změn v policejní struktuře, při nichž sloučením protikorupční a protimafiánské policie vznikl nový policejní útvar. Kritizovaná reforma vyvolala roztržku uvnitř vládní koalice. „Zdůrazňuji, že za mým krokem není třeba hledat vedlejší úmysly, i když poslední měsíce nebyly díky zbytečné politizaci systémových změn zrovna jednoduché,“ uvedl Laube. Podpis na diplomce Laubeho není pravý, řekl znalec. Je můj, trvá na svém oponent Na jaře tohoto roku upozornil server Lidovky.cz, že diplomová práce, kterou Laube obhájil, má v posudku podpis, který není pravý. Potvrdil to znalec z Policejní akademie. „Znalecký posudek konstatoval, že sporný podpis na oponentském posudku není s vysokou mírou pravděpodobnosti podpis Petra Kroupy,“ sdělil prorektor Policejní akademie pro vnější vztahy František Hřebík. Sám Laube se k případu tehdy odmítl vyjádřit. Strůjce kontroverzní reformy policie Laube: z StB na generála policie Letos v květnu si Laube vysloužil mimořádné ocenění. Prezident Miloš Zeman ho povýšil do hodnosti brigádního generála. V bezpečnostní komunitě to vzbudilo rozruch, protože od roku 1984 byl Laube příslušníkem IV. správy Sboru národní bezpečnosti, jež měla na starosti sledování občanů. Laubeho úkolem bylo sledování pohybu lidí na zastupitelských úřadech v komunistickém Československu. U policie sloužil od roku 1981. Náměstkem policejního prezidenta se stal v červnu 2014. Před vstupem do funkce náměstka policejního prezidenta zastával Laube posty zástupce ředitele (2004 až 2009) a později i ředitele (2009 až 2014) Útvaru speciálních činností (ÚSČ), což je celorepubliková jednotka, která zajišťuje podporu výkonným policejním složkám, jako jsou ÚOOZ, protikorupční policie či Národní protidrogová centrála.