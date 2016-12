Náměstkyně Kolínská navrhla Bangu na pražské ocenění. Za 'postoj proti nenávisti'

„Atmosféra ve společnosti v poslední době houstne, jazyk nenávisti začíná být stále více normou, a to i mimo sociální sítě. Hudebník Radek Banga se s tím snaží nejen svojí tvorbou bojovat. Proto jsem jej navrhla na udělení Ceny hlavního města Prahy. Jsem přesvědčena, že si ji dnes zaslouží tak jak málokdo,“ informovala Kolínská v úterý na svém facebookovém profilu.

K tomuto kroku ji ale nevedl pouze Bangův odpor při vyhlašování ankety Český Slavík, nýbrž jeho „kontinuální práce, která směřuje k tomu, že by se lidé měli vzájemně učit toleranci a nerozdmýchávat nenávist“. Hudebník totiž podle Kolínské několik let spolupracuje na mnoha charitativních akcích a podílí se na projektu „Když chceš, tak to dokážeš“, který se zaměřuje na prevenci rizikového chování.

„Chtěla jsem tímto vyjádřit podporu a povzbuzení panu Bangovi, který se tomu vzepřel a zároveň říci, že hlavní město tyto nálady také nechce podporovat. Určitá rasová nenávist a vyvolávání xenofobních nálad se stává normou. Je potřeba tomu říkat jasné ne a to průběžně,“ řekla Kolínská serveru Lidovky.cz.

„Co nás spojuje, není nenávist“

Podle ní je Banga tímto gestem potěšen. Sám hudebník se k tomu ovšem osobně příliš vyjadřovat nechtěl „Vnímám to tak, že paní náměstkyně chce podpořit myšlenku postoje proti nenávisti a dát najevo nesouhlas. Osobně budu rád, když každá taková aktivita povede ke klidné, slušné, obecné diskuzi o tom, co jako společnost jsme ochotni akceptovat. Ta debata je velmi důležitá,“ uvedl Banga, který za své vystoupení na Slavících čelí výhrůžkám a zastrašování.

Oba se v pátek dokonce sešli, aby celou záležitost prodiskutovali, a Kolínská byla ze schůzky nadšená. Překvapila ji prý hudebníkova zbytečná skromnost. „Řekli jsme si spoustu důležitých věcí, třeba abychom si dávali pozor, že to co nás spojuje, není nenávist. Mluvili jsme i o tom, že se nemáme bát cizinců, ale zároveň nemáme brát na lehkou váhu, že jich přichází do Evropy hodně. Dále pak na jakých platformách tyto věci komunikovat, aby to bylo pro lidi srozumitelné,“ sdělila náměstkyně. Sama teď kvůli svému návrhu čelí mnoha nechápavýmm komentářům.

Projev úcty za kulturní a občanský přínos

Cena hlavního města Prahy byla v minulosti opakovaně udělena významným pražským osobnostem jako zvláštní projev úcty a ocenění nejen uměleckého, ale i občanského přínosu. Kolínská je přesvědčena, že takový projev úcty hlavního města si na poli kulturním i občanském v současnosti zaslouží i Radek Banga.

Se svými kolegy o návrhu zatím nemluvila, zdali ji podpoří, netuší. Předpokládá však, že na úterním jednání rady, kde by na ocenění mohla přijít řeč, dojdou ke shodě. Tedy že proti nenávistným prohlášením, které by někdo mohl považovat za společenskou normu, je třeba se ozvat.

Návrh na udělení ocenění a čestného občanství může podat komisi Rady hlavního města Prahy, vedené momentálně primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO), jakýkoliv občan či instituce nejen z celé České republiky. Komise pak návrhy posuzuje a doporučuje jmenování, které schvaluje městská rada a zastupitelstvo.

„Tleskali jste nacistům“

Člen kapely Gipsy.cz se minulou sobotu ohradil proti dvojnásobnému umístění zpěváka Tomáše Ortela na stupních vítězů v anketě Český Slavík Mattoni. Kapela Ortel, která je známá svými kontroverzními texty plnými nenávisti k islámu, skončila minulý týden druhá mezi hudebními skupinami. Stříbrnou příčku mezi zpěváky obsadil i její frontman.

Banga společně s manželkou na protest proti politice soutěže nejprve hlasitě pískal, následně sál v Hudebním divadle Karlín opustil. K celému incidentu se vyjádřil o den později na svém facebookovém profilu, kde svůj odchod odůvodnil. Nelíbilo se mu, že téměř všichni přítomní „tleskali nacistům“ (celý článek ZDE).

Proti průběhu večera se během udílení ohradila i herečka Iva Pazderková či novinář Jan Tuna. Nenápadný nesouhlas vyjádřil také zpěvák Pekař, který se stal objevem roku. Při přebírání ceny prohlásil, že „Slavík je super, ale mohlo by to být lepší, kdyby tu nebyli lidi, kteří tu podle mě být nemají.“ Zpěvák Ben Cristovao neměl ze stejného důvodu ani zájem se do divadla dostavit.