‚Kancléřka dělá politiku s Trumpovou dcerou?‘ Ivanka Trumpová budí v Berlíně rozpory

Právě to je hlavím cílem dvoudenního setkání v Berlíně.



„Jsem jediný, komu přijde naprosto absurdní, že kancléřka teď zahraniční politiku dělá s dcerou Donalda Trumpa?“ ptá se na twitteru například poslanec sociální demokracie Lars Klingbeil. Právě šéfka německé vlády Angela Merkelová Ivanku Trumpovou při své nedávné návštěvě v Bílém domě do německé metropole pozvala.

Bin ich der einzige, der es völlig absurd findet dass die Bundeskanzlerin jetzt Außenpolitik mit der Tochter von Donald Trump macht? — Lars Klingbeil (@larsklingbeil) 25. dubna 2017

Asi stovka žen z oblastí politiky, průmyslu, ale třeba i vědy v Berlíně v rámci summitu nazvaného W20 diskutuje o postavení žen ve společnosti a o cestách, jak ho zlepšit a jak je inspirovat, aby samy více podnikaly.

O tom, že by mezi ně měla patřit i Trumpová, rozhodně není přesvědčena komentátorka serveru zpravodajské televize n-tv Sabine Oelmannová. Táže se, jaká je vlastně kvalifikace Trumpové, aby byla poradkyní v Bílém domě, a odpovídá si, že tou nejdůležitější je fakt, že je dcerou svého otce. „To je bezvadné upřednostňování příbuzných a facka ženám, které by si práci Ivanky tisíckrát více zasloužily nebo se k ní vypracovaly a které by ji dělaly lépe,“ míní.

„Výsledky summitu W20 budou koneckonců předány jako doporučení šéfům vlád zemí G20. Co mezi nimi může být? Jak svého tatínka poprosit o práci?,“ táže se také Oelmannová.

Sama Trumpová před cestou do Berlína vzkázala, že se jede do Německa učit. Inspirovat se chtěla zejména zdejším vzdělávacím systémem. V dnešní debatě na konferenci hájila svého otce, který se v minulosti o ženách vyjadřoval pohrdavě a urážlivě. Z vlastní zkušenosti ví, že si Trump žen váží. Je podle ní pevně přesvědčen, že ženy mají potenciál a schopnosti zvládnout to, co muži.

Německá kancléřka se v úterý na summitu vyslovila pro zřízení fondu na podporu žen v rozvojových zemích.