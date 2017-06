Nedostatkem odposlechů v kauze Rath je chybějící zdůvodnění délky

Z kontextu prý bylo evidentní, proč je potřeba déletrvající odposlech. „Z toho odůvodnění, případně ze spisového materiálu, lze dovodit odůvodněnost doby, na kterou ten příkaz byl vydán, odůvodněnost doby, po kterou mělo být odposlouchávání a záznam prováděno,“ řekl předseda senátu Vladomír Veselý.



NS přitom odkázal zvláště na charakter prověřované trestné činnosti. V Rathově kauze jde o údajnou korupci kolem zakázek ve Středočeském kraji. Rath s podobným vysvětlením spokojen není, odkaz na povahu trestné činnosti považuje za plytkou, nicneříkající formulaci, zákon podle něj očekává, že doba odposlechu bude stanovená s ohledem na konkrétní případ a řádně zdůvodněná. „Tady jsme slyšeli, že v podstatě je to zbytečné, že se to přece povoluje na tu nejdelší dobu - a tečka,“ uvedl Rath.

„Ten vzkaz je pro lidi dost nepříjemný, to znamená: Smiřte se s tím, že kdokoliv vás bude kdekoliv, třeba doma v ložnici, sledovat, odposlouchávat, klidně roky,“ doplnil Rath. Trestní řád říká, že odposlech telefonu povolený jedním příkazem nesmí být delší než čtyři měsíce, u sledování, například kanceláře, jde o šest měsíců.

Vrchní soud v Praze také justici vytknul, že plně přejímala zdůvodnění odposlechů, se kterým přicházeli státní zástupci. Podle Ratha soudci v podstatě jen orazítkovali to, co po nich žalobci chtěli. Podle NS to ale není vada, která by způsobovala nezákonnost příkazu k odposlechu či sledování. Zákon nepožaduje, aby soudce přepisoval formálně bezvadnou žádost státního zástupce, pokud se s ní ztotožňuje, uvedl Veselý.

NS ve středu konstatoval, že Vrchní soud v Praze, který měl vážné výhrady k odůvodnění odposlechů, porušil zákon ve prospěch obžalovaných. NS ovšem nemohl přímo zrušit verdikt vrchního soudu. Kauzou se tak nyní bude zabývat Krajský soud v Praze, kterému případ loni vrchní soud vrátil. Bude ale vázán názorem NS.