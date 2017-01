NEFF: Vinnetouova smrt

Brzy po Veinnetouovi vtrhli do indiánské tematiky i soudruzi z NDR. Nasadili Gojko Mitiče a tehdy se zrodila dílka jako Synové Velké medvědice, Náčelník Velký had a Zlato v Black Hills. Bylo to prvoplánově propagandistické, ale všechna čest: proti tomu, co teď předvedl Philipp Stölz, to byl western jakoby z dílny Clinta Eastwooda.



Nějak mě to píchlo v zátylí, snad proto, že to hrají v době, kdy si připomínáme vznik Charty 77 a vracejí se vzpomínky na pád režimu a vybavoval jsem si tehdejší plakát s žebříkem opřeným o zeď jako symbolem návratu do Evropy. Přes čtvrt století uplynulo a žebřík jsme zdolali. Co dál?

Ten film je pitomost. Jenže tohle marxistické umění má vždycky silnou výpověď symptomatickou. Podbízivě se snaží vyhovět požadavku doby a ten z nového Vinnetoua čouhá jako péro z gauče. Je zřetelně čitelný, zkusmě ho přečíst.

Začněme Old Shatterhandem. Toho hrával impozantní Lex Barker, zamlada hrával Tarzana. Wotan Möhring by Tarzana hrát nemohl. Vypadá jako šoufl regenschori odněkud z Schwarzwaldu. V souladu s předlohou přichází k Apačům ze stavby železnice. Tu budují jen grázlové a opilci pod ochranou ožralé soldatesky. Však si Old Shatterhand taky rád přihne a rozrušen z vraždy Vinnetouova otce se večer ožere a ráno se probudí v kurvím budoáru. Prostě, běloch musí být záporák, i když je vyjímečně náhodou klaďas, a věříme, že v příštím filmovém zpracování bude Old Shatterhand transgenderová černoška. Ve filmu jsme svědky jeho přerodu: on věří v technický pokrok a ukazuje Vinnetouovi pohlednice znázorňující civilizační vymoženosti. K čemu měnit svět k lepšímu? diví se sestra náčelníka Apačů. Vždyť je dobrý už teď... načež Vinnetou ukazuje na kývající se traviny prosvícené světlem. V bělochovi se probudí kádrové zázemí (jeho otce zastřelili policajti v dělnických bouřích) a pohlednice rituálně spálí. Ano, železnice je špatná, buďme všichni Indiány. A tak dále.

Kdepak zůstali soudruzi z NDR, slabé propagandistické kafe před padesáti lety uvařil režisér Gottfried Kolditz, a že se panečku snažil! Teprve tohle je ta správná ideologická nalejvárna, tohle je to správné politické školení mužstva! Vyhovuje požadavku doby. Když si toto uvědomím, je mi z toho hněvno. Tady se usiluje o to, abychom definitivně zblbli a podvolili se. A je šílené, že mráz tentokrát přichází ze Západu.