Nejen norský Barnevernet. I český systém je nutné změnit, říká europoslanec

„Posun je obrovský. I v samotném Norsku se nyní veřejně propírají pochybení místní sociálky,“ pochvaluje si Zdechovský nové poměry, které by podle něj mohly pomoci matce odebraných dětí Evě Michalákové, třebaže s jeho optimismem někteří lidé obeznámeni se situací v Norsku nesouhlasí.

Větší mediální tlak i odvážnější rodiče

Skeptici v souvislosti s pozitivním hodnocením norské „sociálky“ zvané Barnevernet se objevili i mezi čtenáři serveru Lidovky.cz, kteří mohli v pondělí pokládat europoslanci Zdechovskému otázky. Reagovali tak na článek, v němž politik hovoří mimo jiné o větším tlaku ze strany politiků, větší mediální pozornosti i větší ochotě rodičů veřejně promluvit.

Jedna ze čtenářek žijících v Norsku však s jeho tezí zásadně nesouhlasila. „Jsem v kontaktu s mnoha krajany, kteří zde žijí 10, 20 let. Všichni tvrdí, že o sociálce se psalo vždy jak v dobrém, tak ve zlém a že nezaznamenali žádný nárůst kritických článků. Jak tedy můžete tvrdit, že je nyní kritických článku více? Lide žijící v Norsku toto nezaznamenali. Naopak narůstá počet článků, které poukazují na šikanu pracovníků Barnevernetu a členů jejich rodin a na policejní šetření takovéhoto jednání,“ konfrontovala Zdechovského Leona Wunderlichová.

Europoslanec se snažil její atak odrazit. „Určitě jsem rád, že tento systém hájíte. Pokud jste si všimla, tak já jsem dlouholetý milovník Norska, ale mám kritické připomínky k jejich sociálnímu system na základě konkrétních argumentů. Nebo Vám přijde případ (rumunsko-norské rodiny, které Barnevernet vrací pět dětí - pozn. red.) Bodnariu a dalších rodin postižených aktivitou Barnevernetu opravdu něčím omluvitelný?“ tázal se v reakci na připomínku.

Své argumenty zakládá na vlastním pozorování situace ve skandinávské zemi. „Mohu srovnat situaci z ledna 2015 a situaci z dubna 2017. A je tam vidět obrovský pokrok nejen v množství případů, které se objevují v médiích, ale i v tom, kolik dětí se po odebrání vrací zpět k rodičům. Taktéž vidím obrovskou proměnu na politickém spektru. Zatímco v lednu se se mnou většina politiků odmítala o Barnevernetu bavit, v současné době jsem opakovaně zván do Norska na různá diskusní fóra a konference,“ sdělil politik.

Čtenáři zpochybňované informace o poklesu důvěry na 51 procent v Barnevernet coby úřad Zdechovský argumentoval slovy: „Je to číslo, které padlo při jednání s jednou z norských politických stran. Číslo vyšlo v jednom z jejich výzkumu veřejného mínění.“

Čtenáře v pondělním online rozhovoru také zajímalo, jestli Zdechovský vidí za strany Norů snahu změnit systém a přidat více kontroly. Dotazovali se také na to, jaké kroky podniká norská vláda k zastavení, nebo alespoň minimalizování údajného bezpráví na rodinách. „Ano, vidím snahu politiků systém reformovat. Hned tři politické strany o tom hovoří. Osobně se domnívám, že stát by měl mít pravomoc přezkoumat rozhodnutí úřadů a měl by mít nad jejich rozhodováním kontrolu. Myslím, že příliš autonomie je spíše na škodu,“ odpověděl na otázku.

Srovnání s Českem

Velkou pozornost vzbudila také situace v Česku ve spojitosti se zdejšími úřady, které se zabývají péčí o dítě. „Vyhráno bude, až si zameteme především před vlastním prahem a všechny děti v Česku neoprávněně odebrané jednomu rodiči a svěřené pouze druhému rodiči budou vráceny zpět i tomu prvnímu,“ napsal politikovi čtenář Aleš Hodina.

Na to Zdechovský uvedl: „Ano, i český systém je nutné změnit. Proto osobně podporuji v České republice veškeré aktivity Cochem, které se snaží minimalizovat vliv úřadů do rozhodování o dětech například při rozvodových řízeních.“

Europoslanci napsal prostřednictvím formuláře také zahraniční čtenář Ken Olsen. Poděkoval mu za práci, kterou údajně dělá pro norské rodiny.

Na druhou stranu se ale politik musel vypořádat i s kritikou. „Pane europoslanče, zajímalo by mě, jak se stavíte ke kritice, která zaznívá směrem k Vaší osobě, a sice, že jste si na kauze rodiny Evy Michalákové postavil politickou kariéru?“ tázal se jeden z desítek čtenářů zapojených do online rozhovoru.

„Externě učím v Brně na politologii a tam mi nedávno jeden kolega říkal, že pokud mě lidé někam zvolí na základě mého boje s praktikami Barnevernetu, tak jsem nejgeniálnější volební stratég. Takže se těmto názorům opravdu ze srdce směji,“ uvedl v reakci na kritiku.