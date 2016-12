Nejhorší vzduch v Paříži za posledních 10 let. Čechům se ale dýchá dobře

Česká studentka v Paříži, Denisa Nguyenová, si zhoršené kvality vzduchu všimla až tehdy, když jí při každodenní cestě do školy nefungovala karta na hromadnou dopravu, protože brány byly otevřeny pro všechny cestující, a tak mohla volně projít.

„Radnice nařídila střídavou automobilovou dopravu a proto se všichni, co nemohli vyjet do práce autem, přesunuli do metra. Metro bylo tak přeplněné, že jsem někdy musela čekat až na třetí nebo dokonce čtvrtý vlak, a to jsem se sotva vměstnala na kraj ke dveřím,“ uvedla pro Lidovky.cz.

Konec tělocviku venku

Dýchá se jí dobře. „Jen jeden z mých kamarádů, který je astmatik, si stěžoval na zhoršené podmínky. Já jsem ze začátku chodila stále běhat. Až ve čtvrtek nám z důvodu znečištění ovzduší zrušili pravidelný běžecký trénink,“ dodala. Smog ohrožuje zdraví obyvatel vedle Paříže a Lyonu i v dalších oblastech Francie a to v Marseille, Avignonu, Rouenu či Grenobleu.



Vláda uvedla lékařské služby do pohotovosti. Velké zamoření ovzduší jemnými částicemi a oxidem uhličitým může vyvolávat rakovinu, astma, alergie, dýchací či srdeční choroby. Francouzské úřady v postižených oblastech vyzvaly obyvatele, aby omezili sportovní a další venkovní aktivity. Žáci ve školách nesmějí chodit o přestávkách běhat ven.



Podle Češky žijící na jednom z pařížských předměstí (která si nepřála být jmenována, ale redakce ji důvěrně zná) místní škola a školka nepodléhá žádnému nařízení a její děti o velké přestávce ven chodí, jen tělesná výchova venku neprobíhá. Další český otec žijící v hlavním městě Francie, Vojtěch Daněk, serveru Lidovky.cz sdělil, že s přítelkyní uvítali nařízení radnice o bezplatné hromadné dopravě. Jejich syn však z důvodu znečištění ovzduší trpí zánětem horních cest dýchacích.

Ve středu 7. prosince v Paříži byla hodnota znečištění na 92 mikrogramech, uvedl server Airparif. Od tohoto dne platí nařízení, že do ulic mohou v daný den vyjet auta jen se sudými či lichými čísly na poznávací značce. Takové mimořádné opatření bylo v pátek vůbec poprvé zavedeno i mimo metropoli, a to v Lyonu.



Policie kontroluje, zda automobilisté respektují nařízení o střídavém provozu. Za nedodržení nařízení jim hrozí pokuta v hodnotě až 35 euro. Podle zdroje blízkého redakci řidiči toto nařízení příliš nerespektují.

48 tisíc úmrtí ročně kvůli znečištěnému ovzduší

Zimní smog Jedovatý smog se každou zimu tvoří z emisí z výroby a z výfukových plynů aut, hlavně naftových, z topení dřevem a dalšími pevnými palivy. Situaci ještě zhoršuje bezvětří a teplotní inverze. Zpravidla to trvá den či dva, ale nyní situace přetrvává v důsledku tlakové výše, která se udržuje nad Francií, vysvětlují meteorologové.

Správa pařížských státních nemocnic v pátek informovala, že od začátku měsíce vyhledalo pohotovost 2045astmatických dětí, zatímco loni ve stejnou dobu to bylo 1516. Ministryně zdravotnictví Marisol Touraineová oznámila, že k vůli předpokládanému většímu výskytu dýchacích problémů byly uvedeny do pohotovosti i další nemocnice v oblasti Paříže a v jihovýchodní Francii.

Podle francouzské zdravotní agentury SPF se znečištěné ovzduší v zemi podílí na 48 tisíc předčasných úmrtích ročně. V Evropské unii je to podle Světové zdravotnické organizace (WHO) každý rok zhruba 400.000 úmrtí.



Od nového roku emisní známka na přední sklo

Vedení Paříže v čele se starostkou Anne Hidalgo se v důsledku současné situace rozhodlo, že je potřeba dopravu regulovat i v budoucnosti, uvedl deník Le Monde. Všeobecné zdraví obyvatelstva je hlavní prioritou a proto od 16. ledna 2017 bude platit nařízení, že každé auto si bude muset na přední sklo nalepit speciální známku.



Takzvaná Crit’air bude dle své barvy informovat o úrovni produkovaného znečištění označeného automobilu. Pokud v budoucnu nastane podobná alarmující situace, s tímto označením bude mnohem snazší vozidla kontrolovat. Pokud by Paříži hrozila stejná situace, jako nastala v letošním roce na začátku prosince, povolenou jízdu by měla podle připravovaných pravidel jen elektrická vozidla nebo vozidla, která splňují emisní normu.

Situace se v příštím týdnu nezlepší

V průměru se znečištění od 30. listopadu pohybovalo okolo 100 mikrogramů na metr krychlový, což je tak čtyřikrát až pětkrát vyšší než je normální situace, informoval deník Le Monde. Za zvýšené znečištění ovzduší se považují hodnoty již od 75 mikrogramů na metr krychlový. V sobotu byla situace v Paříži na 58 mikrogramech.



Předpověď ale není příliš optimistická. Suché počasí a bezvětří bude panovat ještě dalších 15 dní. Ministryně životního prostředí, Ségolène Royalová v sobotu pro deník Le Figaro řekla, že se francouzská vláda tímto problémem intenzivně zabývá.