Byty jako pece. Z lidí skoro nic nezbylo, obětí budou desítky, říká hasičský expert

Martin Kavka (*1973) K pražským hasičům nastoupil v roce 1994, dva roky pracoval jako výjezdový hasič. Jednadvacet let pak v Praze působil jako vyšetřovatel požárů. Od 1. března 2017 je tiskovým mluvčím HZS Praha. Sledovat jeho práci můžete na Twitteru Hasiči Praha, Facebooku či webu.



Lidovky.cz: Jak vůbec vypadá vyšetřování takového obřího požáru?

První fází je, že vyšetřovatel je na místě se zasahujícími hasiči a je u budovy. Už v té chvíli vidí zajímavé věci, které mu můžou pomoci. Většinou se to dělá tak, že se „vytěžují“ lidé, kteří odcházejí z budovy, jestli něco neviděli, jestli nezaznamenali třeba nějaké zvláštní jevy. To jsou tzv. svědecká ohniska, zjednodušeně řečeno lidé vám ukáží, kde viděli, že to začíná hořet. To jsou prvopočátky, důležité střípky. Jako první musíte najít kriminalistické ohnisko požáru - tedy místo, kde to vzniklo. A pak je ještě požární ohnisko, tedy místo, kde to nejvíc hořelo. Což je tady prakticky celý dům. Někdy ale nemusí být místo, kde to nejvíc hořelo, i místem vzniku požáru.

Lidovky.cz: Takže vyšetřovatelé pracují na místě už během požáru?

V případě Prahy ano. Jdeme s dýchacím přístrojem dovnitř se zasahujícími hasiči. Nepsanou dohodou je, že než kolegové začnou třeba z bytu vyhazovat hořlavý materiál ven, pustí tam nejdřív vyšetřovatele. Právě na těch věcech poznáte, kde byla největší intenzita požáru. V Londýně to bude ale velmi těžké, desítky bytů jsou strašně zdevastované. Bude tam spíš zóna ohniska požáru. První informace hovoří o tom, že ve věžáku vznikl oheň buď ve 2., nebo 4. patře. Úspěchem bude, když se aspoň zjistí, v kterém bytě požár vznikl. Mohou pomoci svědecké výpovědi, ale bylo to v jednu v noci, lidé asi většinou spali. Jistě tam už teď pracuje velký tým i s kolegy od policie a dalšími experty.



Lidovky.cz: Co mohou po takové devastaci najít? Nepotvrzené spekulace britského bulváru mluví o „explodující“ ledničce...

Moc toho nezbude. Spotřebiče bude problém najít, kabely se už při takové intenzitě a délce hoření prakticky rozpadají. I u některých spotřebičů se ale v laboratoři někdy dá najít, zda na elektroinstalaci nemohlo dojít ke vzniku požáru. Vyloučí se tedy, zda nedošlo k technické závadě a pak se soustředíme na lidský faktor. To jsou v bytech dvě nejčastější příčiny požárů. Lidský faktor je, zda někdo nevařil, či neusnul s cigaretou, nenechal svíčku u záclony. Experti v Londýně, tedy pokud určí byt, kde začalo hořet, začnou odtamtud odebírat vzorky a pošlou je do laboratoře. Záběry z Londýna ale ukázaly, že to byla jedna obrovská výheň, některé byty vypadaly jako pece. Vyšetřoval jsem však požáry, kdy celý objekt lehnul popelem a stejně jsme z toho dokázali „něco vydolovat“ a najít příčinu. Někdy jde však jen o domněnky, a i když jsme si téměř zcela jistí, fyzický důkaz chybí.

Lidovky.cz: Z Grenfell Tower existuje mnoho videozáznamů svědků na sociálních sítích. Pomáhají vám v tomhle ohledu moderní technologie?

Ano, hodně. I my využíváme videozáznamy, v Praze třeba z městských kamer. Může to pomoci identifikovat místo vzniku. Ale dá se to poznat i bez toho. Požár má svá specifika, i když je někdy nevyzpytatelný. Pravidla jsou postavená na chemii a fyzice, dokážete i bez videa určit zhruba místo ohniska. Na plášti věžáku v Londýně byl vidět „ohniskový kužel“, v tomhle případě obrovský. Ohniskový kužel je špička ohoření domu. V moderních domech jsou také čidla EPS, která určí, v které části domu začalo hořet. Základem jsou však svědectví lidí. V Česku i Anglii máme také policejní psy, kteří jsou vycvičení na vyhledávání akcelerantů hoření. Psi dokážou na požářišti detekovat, zda tam byla hořlavá kapalina, mohou pomoci zjistit, zda byl požár úmyslně zapálen. Jsou úspěšní v tomhle hledání tak na 95 %.

Lidovky.cz: Vyšetřovatelé pracují v prostředí, kde je mnoho mrtvých lidí. Je to velký nápor na psychiku?

Je, ale i když to zní pro někoho necitlivě, je to práce a dá se na to zvyknout. Musíte prostě požár vyšetřit. Sám jsem zažil i požár, při kterém zemřelo tříleté dítě. Musíte se nad to povznést, někdy vám podobné věci dojdou až doma. Požár v Londýně je výjimečný i pro vyšetřovatele, ale spíše náročností a zdlouhavostí vyšetřování. V Londýně jsou hasiči zvyklí na ledacos. Nejsem psycholog, ale nejhorší to muselo být pro ty hasiče, kteří přijížděli k hořící budově, viděli na ně mávající a křičící lidi v horních patrech a věděli, že s tím nic nezmůžou. Museli vědět, že některým lidem prostě nedokáží pomoci. Sám jsem byl výjezdový hasič a nejhorší je, když vlezete do neznámého zakouřeného prostředí a slyšíte kolem sebe lidi, jak řvou o pomoc. Vy nemůžete všechny naráz vzít a zachránit. Když jedete na těžkou dopravní nehodu kamionu a osobáku, tak víte, co vás čeká, a dokážete se na to připravit, děje se to hasičům denně. Požáry podobné tomu v Londýně jsou výjimečné.



Lidovky.cz: Vyšetřování v Grenfell Tower má trvat týdny, jsou tam nebezpečné oblasti, a tak se musí používat i drony. Máte je i v Praze?

Ano, jeden máme, teď ho začínáme používat. Dron má výhodu nadhledu, může se podívat na byty z výšky. Je to ale jen pomoc navíc. Vyšetřovatel musí být fyzicky na místě požáru, Není to jako ve filmech, že byste měl nasát atmosféru, ale je důležité vidět všechno na vlastní oči. Jako výpomoc kromě dronu se dá využít i panoramatická kamera, která zabírá 360 °. Vyšetřovatelé v Londýně se ale stejně budou do budovy stále vracet a budou muset riskovat na nebezpečných místech, aby všechno viděli.

Lidovky.cz: Předpokládám, že se spolupracuje se statikem...

Ano. Byl jsem v týmu, který vyšetřoval požár Průmyslového paláce v roce 2008. Tam jsme celý týden jezdili i se statikem. Šlo o tým, kde byli policisté, ale i někteří zasahující hasiči. Statik nás vždy upozornil, kam nemáme chodit, protože to tam může spadnout. V Londýně můžu mluvit jen o videích a fotkách, které jsem viděl - ale nevypadá to, že by byla celá budova na spadnutí. Ale některé železobetonové konstrukce se prohnuly a může dojít k lokálním zřícením.

Lidovky.cz: Ve středu jste v DVTV řekl, že první uváděné číslo počtu obětí - 6, by bylo spíše zázrakem. Sky News ve čtvrtek uvedla, že obětí může být i přes sto...

Ano, reálnější počty budou bohužel desítky obětí. Podle informací, které máme k dispozici, tam bylo jen jedno centrální schodiště a požár se šířil velmi rychle. Začalo hořet v tom 2., nebo 4. patře, což je to nejhorší, co se mohlo stát. Navíc po půlnoci, kdy se lidé asi vzbudili až ve chvíli, kdy už byly chodby zakouřené. V tu chvíli nemáte šanci se zachránit, zemřete udušením. Největší zabiják jsou zplodiny hoření. Nemusíte vůbec vidět plameny, ale zadusí vás kouř. Zatím nevíme, zda se požár šířil hlavně po plášti budovy, nebo vnitřkem. Ale mohlo dojít k tomu, že z jedné strany strany lidé byli uvězněni kouřem a z druhé - od oken - plameny. I když by se vám podařilo dostat třeba na střechu, tak komínový efekt vás zabije - to teplo a zplodiny hoření jsou strašné. Je však možné, že někdo mohl při začátku požáru utéct vnitřkem, pokud se v tu dobu šířil oheň po plášti domu.

Lidovky.cz: Londýnská policie mluví o 17 potvrzených obětech, z toho je šest provizorně identifikovaných. Zároveň ale upozorňuje, že počet obětí asi poroste a že ne všechny lidi se podaří identifikovat. Co zbude z člověka po takovém požáru?

V té intenzivní výhni skoro nic. Nějaké kosterní pozůstatky, jde v podstatě o kremaci. Některé byty připomínaly na záběrech pece. Zní to krutě, ale tělo člověka je hořlavé. Máme v sobě vodu, která se však odpaří a pak hodně tuku a máme na sobě také oblečení. U některých obětí bude tak identifikace velmi obtížná. Myslím si však, že nejvíce obětí bude udušených.