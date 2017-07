Připravujeme se na pokus Ruska ovlivnit volby, přiznal německý ministr vnitra

De Maizière hovořil o pokusech ovlivnit volby ve Spojených státech a Francii. Všechno podle něj mluví pro to, že vycházely z Ruska, „a proto se nedá vyloučit - a my se na to vnitřně připravujeme - že se to stane i v souvislosti s volbami v Německu,“ uvedl. V příštích týdnech by se podle něj mohla vynořit například data, která v roce 2015 získali hackeři při úspěšném útoku na počítačovou síť německého parlamentu.

Šéf Spolkového úřadu na ochranu ústavy (BfV) Hans-Georg Maassen, který před ovlivňováním voleb už dříve varoval, v úterý řekl, že nemá žádné indicie, že by se Rusko mělo svou činností pokusit podpořit konkrétního kandidáta. Hackerským útokům v minulosti v Německu čelila například Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové.

Ve výroční zprávě za loňský rok Spolkový úřad na ochranu ústavy, jak se v Německu jmenuje civilní kontrarozvědka, také uvádí, že špionážní aktivity ve spolkové republice provozují zejména Rusko, Čína a Írán. Podobnou činnost vyvíjí ale také západní země, upozorňuje kontrarozvědka.