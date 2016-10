„Televize Prima oznámila, že odvysílá naší včerejší (středeční) show. Mám z toho radost a myslím, že je to zásluhou vaší (diváků), médií, novinářů a asi sociálních sítích. Jsem za to rád, člověk to dělá proto, aby to lidé viděli,“ sdělil ve čtvrtek odpoledne moderátor pořadu, jehož poslední díl nebyl odvysílán v původním čase, tedy ve středu večer, Jan Kraus.

K vyjádření Primy, která se hájí obavou z toho, že by úvodní pasáží porušila objektivitu a nevyváženost vysílání, řekl: „Já si to tedy nemyslím ani všichni moji právníci. Nicméně doufám, že to televize Prima odvysílá tak, jak jsme jí to předali. Kdyby to do toho zasáhla, bylo by to v rozporu s naší smlouvou, kterou na výrobu pořadu s televizí Prima máme. A to už by byla cenzura.“

Ve svém dvouminutovém příspěvku publikovaném na YouTube se dále podivoval nad postupem vedení komerční stanice. „Upozorňujeme, že uveřejnění plné verze na internetu je zcela v režii Show Jana Krause a ani nám není známé, proč se tak nestalo již včera, a to přesto, že jsme diváky na tuto možnost upozorňovali.“



Televizi kritizuje také za to, že zřejmě nemá nastudované podmínky společné smlouvy. „Ve smlouvě s televizí Prima máme uvedeno, že video můžeme umístit na web až po odvysílání pořadu. Že to televize Prima neví, souvisí zřejmě s tím, že naší smlouvu nemá řádně prostudovanou. Nicméně když nás k tomu televize Prima doslova vyzývá, rádi to uděláme v co možná nejbližším termínu,“ uvedl moderátor na závěr.

Prima neodvysílaný díl Show Jana Krause pustí na obrazovky ve čtvrtek večer. Pořad s hosty Jiřím Bradym, ministrem kultury Danielem Hermanem, zpěvačkou Annou K. a hercem Romanem Štabrňákem však neodvysílá v plné stopáži. Ta se objeví pouze na webových stránkách pořadu, plně v režii produkční společnosti.

Z vyjádření Primy vyplývá, že ze sestřihu show pro diváky na obrazovkách zmizí úvodní pasáž, v níž se desítky českých osobností, mimo jiné nový ředitel Knihovny Václava Havla Michal Žantovský, bývalý politici Jan Ruml a Michal Kocáb, fotograf Antonín Kratochvíl, socioložka Jiřina Šiklová či režisérka Helena Třeštíková, vyjadřují k nedávným aktivitám prezidenta Miloše Zemana (viz video níže). Vedení televize ovšem odmítá tvrzení, že by pořad Show Jana Krause cenzurovala.