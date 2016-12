„My, občanští členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, se obracíme k těm osobnostem veřejného života, které tak ještě neučinily, aby zvážily svůj občanský postoj ve věci udělení ocenění v anketě Český slavík xenofobní hudební skupině a veřejně se k němu vyjádřily,“ píše v otevřeném dopise blíže neurčeným osobnostem dvanáctka členů vládní rady, která se zabývá záležitostmi romské menšiny.

Oceněná skupina má podle nich úzké napojení na extrémní pravici, což podle nich není možné přehlížet. „(Skupina) hlásá myšlenky neslučitelné se základními právními dokumenty České republiky tím, že podporuje nenávist vůči skupinám osob. Takovým interpretům nelze vyjadřovat jakoukoliv podporu,“ apelují dále v textu, který jako první uveřejnil server Romea.cz.

Mezi podepsanými nechybí například jméno Jana Baloga, Jany Horváthové, Renáty Köttnerové, Martiny Horváthové, Jana Kudryho, Karla Holomka, Emila Horvátha, Františka Bikára či Čeňka Růžičky.

Společně píší, že úspěch skupiny Ortel i jejího frontmana, někdejšího člena dnes již neexistující neonacistické kapely Conflict 88, ukazuje na nežádoucí jevy ve společnosti.

„Uvědomujeme si, že Český slavík je anketou mezi veřejností, o to více lze považovat přední umístění této xenofobní kapely již druhý rok po sobě za odraz současného trendu radikalizace společnosti. Současně je to také výsledek absolutní absence zásahů veřejně známých apolitických osobností do společenského diskurzu,“ jmenují, co je vedlo k sepsání otevřeného dopisu.

„Jako osoby velmi dobře viditelné ve veřejném prostoru máte významný vliv na veřejné mínění. Nepodporujte tedy xenofobii a nenávist tím, že budete hledat omluvy, přehlížet fakta a mlčet. Využijte svého vlivu pro nastolení korektní a konstruktivní společenské diskuse. Podpořte demokracii tím, že jasně vyjádříte svůj názor,“ vyzývají dále členové.



Zároveň poděkovaly těm osobnostem, které tak již učinily. „Jejich postoj není jen výrazem jakési osobní statečnosti, ale především projevem zdravého občanského sebevědomí a uvědomělé snahy chránit základní hodnoty demokracie,“ píší v závěru dopisu.

Odchod ze sálu

Tím zřejmě naráželi na kritický postoj zpěváka ze skupiny Gipsy.cz. Už v průběhu slavnostního večera v Hudebním divadle Karlín dalkvůli ocenění skupiny Tomáše Ortela jasně najevo, jaký má postoj. Společně s manželkou na protest proti politice Slavíků opustil sál.



Jak ale informoval server Lidovky.cz, Bangovi záhy začaly chodit nenávistné zprávy. Lidé v nich zpěvákovi často vyhrožovali a nadávali pro jeho romský původ. „Jdi do plynu. Jeho prarodiče měli zabít v tom táboře,“ zaznělo například. Nenávistných komentářů se na sociální síti Facebook nakonec sešlo více než šest tisíc.(více čtěte ZDE)

Stejně jako Banga se v sále hudebního divadla zachovala také herečka Iva Pazderková. Zpěvák Ben Cristovao se do divadla ze stejných důvodů neměl ani zájem dostavit. Na slavnostním ceremoniálu vyjádřil nenápadný nesouhlas také zpěvák Pekař, který se stal Objevem roku. Při přebírání ceny prohlásil: „Slavík je super, ale mohlo by to být lepší, kdyby tu nebyli lidi, kteří tu podle mě být nemají.“

Podle pořadatele hudební ankety, v níž hlasuje veřejnost, nikoli odborná porota, však není kritika na místě. Hájí se hlavně obavou z nařčení, že se coby organizátor ankety dopouští cenzurních zásahů.

„Vzpomeňme co následovalo před pár lety, kdy byl ze soutěže Hvězda internetu kvůli mimořádně vulgárním textům vyřazen raper Řezník. Zvedla se velká vlna nevole a kritiky. Mnoho osobností se vyjadřovalo v tom smyslu, že svoboda slova je nedotknutelná a pořadatel soutěže byl obviňován z cenzury. Nyní se zdá, že lidé jsou v názoru na tuto věc rozděleni,“ říká pro server Lidovky.cz v reakci na kritické hlasy některých interpretů přímo v sále či posléze na sociálních sítích Jaroslav Těšínský, zástupce pořadatelské společnosti Musica Bohemica.