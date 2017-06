Oběd kancelářských krys: Kam na českou klasikou v Nuslích?

U Klokočníka

Klokočník býval ukázkovou čtyřkou starosvětského ražení, na jídlo by se sem dřív vydali jenom hodně odvážní. Loni však podnik změnil majitele a projevilo se to radikálně na všech frontách.

Na veselí 48, Praha 4



uklokocnika.cz

731 827 930



Kouřit se přestalo ještě než to ukládal zákon, dříve umolousaná zahrádka prohlédla a hlavně: jídlo začalo být jednoznačně poživatelné. Stálý lístek Klokočníka staví hlavně na masitých pokrmech, menu čítá grilovaná žebra, burgery, steaky, koleno, ale taky ostrý guláš. V polední nabídce nicméně každý den najdete jeden pokrm vegetariánský a nemusíte se bát, že by to byl obligátní smažák; dělají zde třeba vegetariánské chilli con carne.



Náš tip: Pro ty, kteří si můžou k obědu dát pivo, má Klokočník rotující pípu, kde se z malých pivovarů objevuje třeba Matuška.

objednávka s dovážkou: ne



takeaway: ano



cenová hladina: Hlavní jídla v polední menu se pohybují mezi 90 a 130 korunami. Menu s polévkou a nápojem vyjde na 125 respektive 135 Kč.



U Bansethů

Koho iritují rádoby vtipné jídelní lístky, bude u Bansethů trochu trpět. I polední nabídka obsahuje oddíl nazvaný „gastronomická šou našich mistrů“ a stálá potom „Haškovy pamlsky“ nebo cimrmanovský výkřik „Chlast-slast!“

Táborská 49, Praha 4



ubansethu.cz

261 222 530



Na talíři se však pokleslá kreativita naštěstí neprojevuje, dostanete tu velmi solidně uvařenou českou klasiku včetně méně tradičních jídel jako jsou domácí tvarohové knedlíky s ovocem.



Náš tip: Mezi speciality stálého lístku patří jídla z kachny. Pivovarský guláš z kachních srdíček, čtvrtka kachny se zelím i burger z kachního masa jsou jídla, s nimiž se do dvou stravenek vejdete pohodlně. Podávají je však až od třetí odpoledne, dát si je tak můžete k pivu po práci.



objednávka s dovážkou: ne



takeaway: ano



cenová hladina: V poledne si můžete vybrat z nabídky jídel v rozmezí 95 a 130 Kč, polévky potom dostanete za necelých třicet korun.



Na Paloučku

Přes obědy má Palouček pestrou nabídku jídel, která se pohybuje od smaženého vepřového řízku s bramborovým salátem a svíčkové až po zeleninový tatarák nebo rybu na grilu.

Žateckých 16, Praha 4



restpaloucek.cz

241 401 426



Denní nabídka někdy překvapí i jídly jako jsou roastbeef či pomalu tažený hovězí krk podávaný s rajskou omáčkou zahuštěnou strouhaným perníkem. Restaurace která pod stejným jménem funguje už od roku 1932, drží tradici tradiční kuchyně s mírnými inovacemi.



Náš tip: Palouček krom jiného vyniká velmi chutnými polévkami. Ať sáhnete po husté bramboračce, silném hovězím vývaru nebo gulášové, nebudete zklamáni.

objednávka s dovážkou: ne



takeaway: ano



cenová hladina: Polední menu včetně polévky vás vyjde na 120 až 140 Kč, hlavní jídla z polední nabídky začínají pod stokorunou.



Nevíte, kam vyrazit na oběd? Vyberte si v mapě podle toho, na co máte chuť a kde se právě nacházíte.