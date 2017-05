Od pátku bylo ve Středozemním moři zachráněno přes 6000 uprchlíků

Na záchranných akcích se podle DPA podílely kromě pobřežní stráže a italského námořnictva také pohraniční agentura Evropské unie Frontex, různé nevládní organizace a proplouvající obchodní lodě. Není jasné, zda se při těchto zásazích našli i mrtví lidé. Známo není nic ani o národnosti zachráněných uprchlíků.

Jednou ze zapojených nevládních organizací byla španělská Proactvia Open Arms. Její mluvčí Laura Lanuzaová řekla, že loď Golfo Azzurro zajistila 514 uprchlíků, které poté odvezla k italským břehům. Podle Lanuzaové šlo o Syřany a osoby ze subsaharské Afriky, kteří se plavili z Libye na několika malých člunech a hrozilo jim převrhnutí.

Už ve čtvrtek pomohli záchranáři u libyjského pobřeží 560 uprchlíkům, kteří pluli na dvou gumových člunech a pěti malých dřevěných plavidlech. Na palubu jednoho záchranného plavidla bylo vyzdviženo také tělo mladého Gambijce, kterého podle svědků převaděči zastřelili.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se letos zatím do Evropy dostalo po moři 44.209 uprchlíků. Téměř 1100 jich cestou zahynulo nebo jsou pohřešováni.

Ačkoli v důsledku uzavření řecké trasy počet příchodů do Evropy meziročně klesl asi na čtvrtinu, důvody k obavám má Itálie. Ta zaznamenala v období od ledna do začátku května meziroční nárůst počtu osob připlouvajících po moři asi o 8500. Web britského deníku The Telegraph informoval, že při současném tempu by počet těchto imigrantů v roce 2017 překonal rekordních 181.000 z loňského roku.

Z Itálie také znějí hlasy kritizující humanitární organizace za to, že migrantům nelegální cestu do EU příliš ulehčují, nebo že s libyjskými pašeráky lidí rovnou spolupracují. Přesvědčení, že nevládní organizace ulehčují převáděčům jejich nelegální činnost, vyjádřila na konci dubna také evropská pohraniční agentura Frontex.