Od vyhoštění migrantů po strategii proti IS. Trump má pro prvních 100 dnů mnoho cílů

U některých věcí dokonce Trump v kampani nadneseně slíbil, že je učiní hned první den v Oválné pracovně. Částečně to splnil, když ještě v pátek po inauguraci podepsal svůj první příkaz. Nařídil jím federálním orgánům, aby omezily finanční zátěž Obamovy zdravotní reformy, což má být přípravou na její úplné zrušení. Potřebné je v očích republikánů ale i rušení dalších příkazů, kterými Obama ve funkci nešetřil.

Trump slíbil, že hned od prvního dne bude prosazovat stavbu zdi na hranicích s Mexikem, vyhostí ilegální přistěhovalce či zruší na amerických školách zóny, kam se nesmí se zbraněmi. Většinu zatím nesplnil doslova, dá se ale očekávat, že se o tyto kroky bude snažit co nejdříve.

Tým starající se o prezidentův přechod moci vytvořil plán na prvních 100 dní v úřadu. Vycházel přitom z představ, které zveřejnil Trump v říjnovém projevu v Gettysburgu a shrnul je v dokumentu na své webové stránce. Na internetu se dokonce objevil web, na kterém mohou uživatelé denně kontrolovat, jak prezident svoje sliby plní.

„Nemyslím si, že některý jiný konzervativní prezident si na prvních sto dní stanovil tak velké cíle,“ řekl pro americký web Los Angeles Times James Wallner, viceprezident pro výzkum v konzervativním think tanku Heritage Foundation založeném za vlády Ronalda Reagana. Výhodou ale je, že americká ekonomika relativně stabilně roste a žádné vážnější krize nevyžadují akutní řešení. Trump má proto ve svých cílech relativně velkou volnost.

Zeď, nebo plot

Již zmíněné započetí stavby zdi na jižní hranici by mělo patřit mezi jeden z prvních úkolů. Zároveň to však má být i jeden z nejkomplikovanějších, protože na věci musí spolupracovat několik federálních úřadů najednou. Dokonce se objevily spekulace, že by nemuselo jít o celou zeď, ale pouze plot. Ať už bude vypadat jakkoliv, nejpozději v dubnu by se podle britského serveru The Telegraph mělo rozhodnout o její stavbě.

V tématu imigrace Trump po volbách upustil od kroku, kterým chtěl vyhostit všechny neregistrované přistěhovalce, protože by to bylo nepraktické, nerealizovatelné a poškodilo by to americký pracovní trh a tedy celou ekonomiku. Přesto vyhoštění 3 milionů ilegálních imigrantů se zápisem v trestním rejstříku má být jeden z prvních kroků v úřadu, což prezident řekl v jednom z prvních interview po vítězství ve volbách.

V zahraniční politice chce Trump především představit nový přístup v boji s teroristy z Islámského státu. Také má v plánu požadovat více od spojenců v rámci NATO. Celkově ale zahraniční sféra je spíše neznámou. Obzvláště v souvislosti s Ruskem.

V rozhovoru pro britský deník The Times, o kterém psaly i Lidovky.cz, řekl, že uvažuje o zrušení protiruských sankcí. Není však jisté, jestli v prvních 100 dnech bude mít vůbec možnost tak učinit. Skupina senátorů v čele s šéfem demokratů Chuckem Schumerem totiž podle agentury Bloomberg připravuje zákon, který by prezidentovi ztížil možnost sankce rušit. Podporu by měl navíc dostat i od republikánských „jestřábů“ jako jsou senátoři John McCain a Lindsey Graham.

Je alespoň jisté, že nový prezident plánuje dojednat co nejdříve smlouvu o volném obchodu s Velkou Británií opouštějící EU. Už v pátek kvůli této věci přivítá britskou premiérku Theresu Mayovou.

‚Vysušení bažiny‘

Zároveň ale chce vyjednat pro USA výhodnější podmínky smlouvy o volném obchodu s Mexikem a Kanadou a celkově zavést více protekcionistických opatření v zahraničním obchodu, například vůči Číně. Tu měl navíc v plánu označit za „měnového manipulátora“, ale nakonec usoudil, že by si s jejími představiteli měl nejdříve promluvit.

S východoasijským prostorem souvisí i dlouho dopředu avizované zrušení smlouvy TPP s 12 tichomořskými státy. V pondělí zhruba rok po podpisu smlouvy, která ani nestihla projít ratifikačním procesem, vydal Trump příkaz, kterým USA od smlouvy odstupují.

Trump si chce také posvítit na washingtonský establishment. Proto má v plánu zavést ústavní změny, které by omezily počet období ve funkci členům Kongresu. S tím chce zavést i pětileté omezení všem pracovníkům v Bílém domě nebo v Kongresu, než se mohou přesunout do lobbistické sféry.

„Vysoušet bažinu“ má pomoct také zmrazení najímání nových federálních zaměstnanců (vyjma armády, policie a zdravotnictví), aby se zmenšily výdaje na úřednický aparát.

Kromě všech zmíněných kroků by se Trumpova administrativa také chtěla „vyvléct“ z pařížské klimatické dohody, zrušit regulace omezující těžbu pomocí „frackingu“ či přezkoumat federální financování neziskových organizací.

Největší úskalí nového úřadu podle expertů skýtá pokušení reagovat na všechny okolní události. Prezident pak může zapomenout na svoje skutečné priority. „Objevuje se obrovské množství věcí, které si žádají prezidentovu pozornost a přitom nejsou vůbec důležité. Pokud se nesoustředí na svou agendu, může mu utéct,“ řekl pro LA Times Terry Sullivan, šéf neziskové organizace White House Transition Project, která pokaždé radí týmu nastupujícího prezidenta. „Pokud pouze reagujete, nevedete zemi,“ varoval Sullivan, aby se Trump pouze nepouštěl do zbytečných půtek se svými kritiky.