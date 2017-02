Odvolací soud rozhodoval o Trumpově dekretu proti migrantům, verdikt padne pozděj

Ministerstvo se odvolalo proti rozhodnutí soudu v Seattlu z minulého týdne, jímž dočasně ztratil vykonavatelnost Trumpův kontroverzní dekret. Prezident rozhodl o pozastavení přistěhovaleckých programů a o dočasném zákazu vstupu občanů sedmi většinou muslimských států na území USA.

Soud v San Francisku, k němuž se ministerstvo spravedlnosti odvolalo, v úterý vyslechl názory obou stran a konstatoval, že verdikt vydá co nejdříve. Podle dřívějších zpráv by to mělo být do konce týdne.

Trojici soudců zajímalo, proč by státy Washington a Minnesota podle ministerstva spravedlnosti neměly mít právo pozastavit prezidentské rozhodnutí. Ptali se vládních advokátů, zda mají nějaké důkazy o spojení sedmi postižených států s teroristy. Dostalo se jim podle agentury AP odpovědi, že prezident má právo zakázat vstup do země ve jménu zajištění americké bezpečnosti. Proti muslimům prý jeho dekret není namířen.

Sám Trump novinářům vzkázal, že respektuje americké soudnictví a bude „nepochybně“ respektovat i rozhodnutí soudu o jeho dekretu. Prezident nedávno tvrdě kritizoval rozhodnutí soudu v Seattlu, které dočasně blokuje jeho protiimigrační nařízení, a autora verdiktu označil za „takzvaného soudce“.

Trump na úterním setkání s představiteli Národního sdružení šerifů vyslovil údiv nad tím, že by jeho vláda musela svést soudní bitvu, aby prosadila imigrační zákaz. Někteří lidé se špatnými úmysly mu údajně „chtějí odebrat značnou část pravomocí“.

Jeho rozhodnutí prý podporuje víc Američanů, než kolik jich proti němu protestuje. Trump je odhodlán podstoupit boj a prosadit své nařízení skrz právní systém, protože to zemi prospěje.

Ještě v noci na středu se měl soud v telefonickém slyšení seznámit s argumenty obou stran. Soudce v pondělí obdržel doplňující materiály od ministerstva spravedlnosti, které požádalo o zrušení pátečního verdiktu federálního soudce v Seattlu. Ten obyvatelům sedmi většinou muslimských zemí opět umožnil vstupovat na americké území poté, co to prezident exekutivním příkazem zakázal.

O odvolání rozhodují tři namátkově vybraní soudci. Podle expertů se verdikt nebude týkat samotné podstaty Trumpova rozhodnutí, ale spíš toho, zda má soud v Seattlu právo o prezidentském nařízení rozhodovat.

Bez ohledu na verdikt soudu v San Francisku se očekává, že poslední slovo ve sporu bude mít Nejvyšší soud USA ̈.