Co když prezident Babiše neodvolá? Sobotka může Zemana poslat k Ústavnímu soudu

Na úvod je třeba uvést, že ústava v tomto bodě mluví jasně. Příslušný článek nejvyššího zákona této země říká, že „prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.“

Na první pohled není co řešit. Jenže opakovaně jsme u hlavy státu byli svědky, že ústavu si vykládá po svém. Zažili jsme to při nejmenování profesorů, po demisi vlády Jiřího Rusnoka (podle ústavy měl Zeman pověřit jiného premiéra, což neudělal) či během jeho úvah z února 2013 o svévolném odvolání předsedy vlády (ústava nic takového nedovoluje).

Zeman by přitom nebyl první prezident, který by se snažil podržet ministra ve funkci navzdory přání předsedy vlády. Jeho předchůdce Václav Klaus například v dubnu 2011 zarazil demisi tehdejšího ministra školství Josefa Dobeše, jehož rezignaci mu navrhl premiér Petr Nečas. Dobeš si následně svou pozici v koaliční vládě obhájil a v čele ministerstva zůstal ještě téměř rok. Pak už funkci složil z vlastní vůle.

Pokud by tedy Zeman politického spojence Babiše odmítl odvolat či s jeho odvoláním přespříliš otálel, premiér Bohuslav Sobotka se nemusí krčit v koutě a nečinně přihlížet. V ruce má totiž jednoduchý nástroj k obraně. „Premiér by se mohl obrátit na Ústavní soud, vyvolat kompetenční konflikt a chtít po Ústavním soudu, aby rozhodl, že prezident republiky je povinný ministra Babiše odvolat,“ přiblížil postup serveru Lidovky.cz ústavní právník Marek Antoš.

Sobotka bude moct vyvolat kompetenční spor, kdy bude chtít

Takzvaný kompetenční spor je nástroj, jenž slouží k vyjasnění konfliktu mezi pravomocemi dvou institucí. K vyřešení takového sporu je určený právě Ústavní soud, je to výslovně jedna z náplní jeho činnosti. V případném sporu o odvolání ministra financí podá Sobotka k Ústavnímu soudu návrh, přičemž je čistě na jeho zvážení, kdy k Ústavnímu soudu půjde. Jinými slovy stačí, když bude mít Sobotka pocit, že hlava státu s odvoláním Babiše váhá příliš dlouho.

Kompetenční spor by pak řešilo plénum, rozhodovalo by o něm více soudců. Vzhledem k závažnosti případu je velmi pravděpodobné, že by se případný spor dostal na stůl soudcům dříve než obvykle. Běžné lhůty vyřízení ústavního podnětu jsou zhruba rok. „Ústavní soud ale není nijak vázaný pořadím, jak mu tam ty věci přijdou. Je dokonce možné požádat, aby věc projednal přednostně,“ upozornil Antoš s tím, že by v tomto případě bylo dokonce vhodné, aby Ústavní soud takovou kauzu vyřídil co nejdříve.

Pokud by nařídil Miloši Zemanovi vyhovět návrhu premiéra a zbavit lídra ANO ministerské funkce, prezident by neměl na vybranou. Proti závěru Ústavního soudu se nelze nijak bránit. „Ústava říká, že vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny státní orgány a osoby. Prezident Zeman je státním orgánem, takže by pro něj bylo také závazné,“ upozornil právník Antoš.

Podle Ovčáčka nebude prezident spěchat, Sobotka prý zase může změnit názor

Mluvčí Hradu už přitom na zdrženlivost prezidenta Zemana důrazně upozornil. Hlava státu místo řešení vládní krize dá přednost návštěvě Libereckého kraje a následné cestě do Číny. K vyřízení Sobotkova návrhu se tak Zeman nedostane nejspíš dřív než 18. května, kdy se z Číny vrátí. „V každém případě pan prezident teď nebude spěchat vzhledem k tomu, že pan premiér teď často mění názory, tak si nejsme jistí, zda myslí vážně odvolání pana ministra Babiše,“ podotkl Ovčáček pro server Lidovky.cz. (Více ZDE)

Kompetenční spor Kompetenční spor je jiný instrument, než je ústavní žaloba podávaná Senátem. Cílem žaloby je zbavit prezidenta funkce, nikoliv jen vynutit si správný výkon pravomocí.



Česká republika už jednou kompetenční konflikt u Ústavního soudu zažila, shodou okolností se týkal Miloše Zemana. Spor vedl Zemanův kabinet s tehdejším prezidentem Václavem Havlem na přelomu let 2000 a 2001, kdy Havel jmenoval guvernérem ČNB Zdeňka Tůmu. Zemanově vládě se nelíbilo, že tak prezident učinil bez premiérova souhlasu. Ústavní soud ale rozhodl, že napříště ke jmenování šéfa ČNB skutečně není kontrasignace premiéra třeba.

Antoš však nepředpokládá, že by situace v souvislosti s nuceným odchodem Andreje Babiše došla tak daleko. Právě kvůli jasnému výkladu ústavy v této věci. „Myslím si, že tady je naprosto jednoznačné. Ústava zcela přesně říká, že pokud to navrhne předseda vlády, tak prezident republiky odvolá. Nedokážu si představit pro výklad, že najednou někdo přijde s tím, že by to udělat nemusel,“ upozorňuje Antoš.

Podobně jako Antoš uvažují i další ústavní právníci. Ani podle nich nebude mít Zeman jinou možnost, než se držet litery klíčového zákona. Tedy sesadit Babiše z ministerského křesla. „Prezident republiky, který dodržuje ústavu, možnost nepřijmout návrh na odvolání člena vlády nemá. Ústavní konstrukce je založena tak, že navrhne-li předseda vlády odvolání člena vlády, tak jej prezident odvolá. Prezident tedy nemá možnost přemýšlet, zda jsou důvody pro odvolání validní,“ řekl třeba Deníku Referendum ústavní právník Jan Kysela.