Vyjádřit podporu Okamurovi je stigma, Nohavica udělal první krok, říká politolog

PRAHA Textař, zpěvák a písničkář Jaromír Nohavica se nechal nafotit s politikem Tomio Okamurou se slovy, že je to „sympaťák“. Podle šéfa strany Svoboda a přímá demokracie ho s umělcem spojují podobné názory na „aktuální palčivé problémy“. Podle politologa Miloše Gregora z Masarykovy univerzity mu může takový krok pomoci. „Jarka Nohavicu lidé v Moravskoslezském regionu vnímají jako svého tvůrce, takže pokud by to mělo někde Okamurovi pomoct, tak právě v tomto regionu,“ řekl v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Na Facebooku zveřejněná fotografie Nohavici s Okamurou má poměrně velký ohlas. Může politikovi podpora úspěšného písničkáře pomoci?

Jarka Nohavice lidé v Moravskoslezském regionu vnímají jako svého tvůrce, takže pokud by to mělo někde Okamurovi pomoct, tak právě v tomto regionu. I podle výsledků předchozích voleb by to pro Okamuru mohlo být zajímavé. Otázkou ale je, nakolik bude podpora ze strany Nohavici konzistentní. Máme přeci jen čtvrt roku do voleb a nemyslím si, že by si voliči pamatovali, že se Jarek Nohavica nechal vyfotit s Tomiem Okamurou na Facebook.

Lidovky.cz: Na druhou stranu je to poměrně výrazná osobnost, kterou lidé vnímají...



Regionálně by to zajímavé mohlo být, ale skutečně záleží, jak moc to je vážně myšlená podpora. Uvidíme, jestli si to na základě reakcí politiků či umělců nerozmyslí.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Lidovky.cz: Myslíte si i přesto, že to mohl být cílený plán Tomia Okamury?

Myslím, že vyslovená podpora od Jarka Nohavici je pro Okamuru velice důležitá. Když se podíváme třeba i na minulé volby, tak je zjevné, že se lidé bojí veřejně vyjádřit Okamurovi podporu. I z různých průzkumů veřejného mínění má menší podporu, než jaký je pak reálný výsledek ve volbách. Projevovalo se to jak u Úsvitu tehdy, tak teď u strany Svoboda a přímá demokracie (jíž Okamura předsedá - pozn. red.). V minulosti to bylo podobné i u komunistické strany. Lidé se bojí přiznat, že ho volí nebo podporují. Na to je navázáno i to, že osobnosti nebo celebrity nevyjadřují Okamurovi často podporu. Je to vnímáno jako určité stigma. Proto může být podpora Jarka Nohavici pro Okamuru významným krokem. Ukazuje se, že velká celebrita a uznávaný zpěvák SPD nebo samotného Okamuru podporují.

Lidovky.cz: Je právě ta případná obava z přiznání podpory nebo volby důvodem, proč by se Okamurova strana mohla dostat po volbách do sněmovny?

Myslím, že je to jedna z věcí, která tomu může trochu nasvědčovat. Druhou věcí je skutečnost, že SPD má dlouhodobě v průzkumech blízko k pěti procentům. To se ale u Úsvitu před čtyřmi roky říct úplně nedalo. Z toho je vidět, že Tomio je ten, koho lidé volí a jeho voličům je nejspíš jedno, jestli je za Úsvit, nebo SPD. Pokud má v průzkumech kolem šesti, sedmi procent podpory, pak reálná podpora může být stejná nebo ještě vyšší.

Lidovky.cz: Lze podle vás u Okamury a jeho SPD v předvolebním boji očekávat jinou strategii než u jiných partají? Může být fotografie s Nohavicou předzvěstí nějakého promyšleného boje před volbami?

Nejsem si jistý, jestli Okamura dokáže pracovat s podporou celebrit jinak než další politické strany. Čím se ale určitě vymyká, je antisystémová a protiimigrační nota. To u něj ale vidíme už dva nebo tři roky.