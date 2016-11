Ostuda pod svatým Václavem. Nejslavnější české náměstí čeká na revitalizaci od revoluce

Byť představuje jeden z nejsilnějších českých symbolů, je to vlastně smutné místo. Navzdory mnoha opakovaným slibůmse totiž na „Václaváku“ stále nic moc neděje. Od soutěže, která přinesla kvalitní návrh revitalizace, už uplynulo více než jedenáct let, v praxi ale za tu dobu přibylo jen pár opravených domů a zanikly některé pasáže...



V éře primátora Bohuslava Svobody (ODS) vznikla komise, která měla za úkol vzkřísit vítězný projekt ateliéru Cigler–Marani (ta studie naštěstí moc nezestárla) a připravit program postupné realizace. Jako jeden z členů mohu potvrdit, že se komise snažila. K jejím přednostempatřil fakt, že vedle primátora a starosty městské části Praha 1, architektů nebo zástupců policie, strážníků či hasičů se jednání účastnila i agilní iniciativa Sdružení NovéhoMěsta pražského, již tvořili lidé, kteří na náměstí žijí a pracují.

Když jednou vystoupil šéf policie s radostnou zprávou, že drobná kriminalita, prostituce či drogy byly díky několika raziím z náměstí definitivně vymýceny, zástupce spolku beze slova promítl přítomným krátké video, které natočil večer předchozího dne. Na záběrech byly vidět jak čilé prostitutky nebo naháněči do pochybných nočních klubů v přilehlých ulicích, tak drogoví dealeři, ba i kapesní zloději. Pracovali nerušeně dál nedaleko lelkujících ochránců pořádku...

Garáže

Co se týče úprav, rozhodla komise, že revitalizace vypukne ihned, bez zbytečného odkládání. Jedním ze sporných bodů přitom bylo budování podzemních garáží, v jejichž případě jsme ale dospěli k rozumnému kompromisu: nemělo se jich nakonec stavět tolik, o kolika se původně uvažovalo. Už proto, že jde o velmi nákladnou investici, která navíc vyžaduje rozsáhlé přesuny hornin a materiálů v místech, kde se nachází trasa metra, nejrůznější kolektory, inženýrské sítě, kryty a další podobné vybavení. Garážová podzemní stání ale nelze zcela eliminovat, byť to znamená vybudovat nepříliš vzhledné nájezdové a výjezdové rampy.

Někam se ta auta prostě umístit musejí, neboť na náměstí se nejen pracuje (úředníkům a prodavačům by ale měla stačit veřejná doprava!), ale také bydlí a je tu rovněž řada hotelů a obchodů. Součástí kompromisního řešení byla i úvaha o menších parkovacích domech v některých vnitroblocích a o podzemních garážích v blízkém okolí (mluvilo se třeba o Vrchlického sadech). Každopádně prvním návrhem, který se dočkal realizace před čtyřmi roky, bylo úplné uzavření dolního úseku náměstí pro auta, samozřejmě s výjimkou zásobování v ranních hodinách. Tím ovšem bohužel celý proces skončil.

Nezmizel nesmyslný zelený dělicí pás v podélné ose náměstí, nedostalo se na novou výdlažbu, na obnovení stále čeká dvojitá alej a v nedohlednu jsou i nové důstojné stánky, vodní prvky a drobná městská architektura, tedy další revitalizační návrhy, s nimiž přišel vítěz soutěže.

Odříznutá dominanta

Neopomenutelným tématem je samozřejmě také největší trauma celého prostoru. Týká se území před Národním muzeem, kterým prochází nešťastná severojižní magistrála, respektive jedna její větev. Je přitom mimo veškeré pochybnosti, že jediným schůdným řešením je dostat auta za budovu Národního muzea, nejlépe pak do tunelu pod stávající druhou větví. Stav, kdy je hlavní dominantaVáclavského náměstí odříznuta od jeho plochy, je nepřijatelný a nevyřeší jej žádné polovičaté postupy, jako jsou například podchody pro pěší.

Vášně vyvolává také debata o případném návratu tramvají (připomínám, že výše zmíněná soutěž povinně určovala zúčastněným, že musí předložit obě varianty – tedy s tramvajemi i bez nich). Netajím se tím, že jsem nebyl nikdy příznivcem tohoto nápadu, ale dnes už bych se na to nedíval tak příkře, asi by to nějak šlo. Jen je třeba mít stále na paměti, co to znamená: vyřešit průjezd přes magistrálu, vybudovat vhodné podloží (jen prosím nechme stranou sliby o novém typu lehkých vozů – ty u nás nikdo ještě ani nezačal projektovat, natož vyrábět), náměstí zadrátovat (což by jistě neprospělo pohledům na řadu skvělých architektonických dominant). V případě poruch – třeba výpadků elektřiny – by navíc vznikala v prostoru náměstí bariéra. A zapomenout nelze ani na potíže s hlukem, zejména v místech, kde by vozy zatáčely do Vodičkovy nebo Jindřišské ulice. Protáhnout trať až na Můstek bych za moudré nepovažoval, neboť navazující ulička 28. října by se stala opět nepříjemnou a nebezpečnou stokou.

Horní část Václavského náměstí

Jako vhodnější se tedy jeví zapojení jednoho či dvou elektrobusů, které by pomalu projížděly náměstím a pěšími zónami. Zastavovaly by třeba na znamení a v létě by mohly být zčásti otevřené. Ušetřilo by to nějakou tu miliardu z rozpočtu města.



Bylo by asi zajímavé oslovit občany. V podobných anketách dříve byli – na rozdíl od většiny architektů – radikálně proti návratu tramvají, ale třeba mezitím změnili názor. Každopádně je třeba náměstí proměnit. Stav, v jakém jej dnes známe, je ostudou nejen metropole.