Naši futsalisté jsou obávaným soupeřem

Aby zejména sportovci mohli naplňovat svoje poslání, kterým je rozvoj těla i ducha, vybudovala obec v roce 2006 sportovní areál, kde se nachází travnaté fotbalové hřiště na malou kopanou. Hřiště disponuje automatickou závlahou. Také se zde nachází tenisový kurt. Dále je zde zázemí pro sportovce, které obsahuje i sociální zařízení a vybavení pro pořádání menších rodinných oslav. Zejména v malé kopané dosahuje sportovní klub velice dobrých výsledků a v poměřování s okolními obcemi obsazují většinou první a druhá místa. Namátkou bych vzpomněl futsalový turnaj O pohár starosty obce v sousední obci Telnice, kde tento turnaj vyhráli, nebo skončili na druhém místě. Na každém ročníku jsou obávaným soupeřem. To stejné lze říci o každoročním klání ve futsalové zimní lize. Díky dobrému zázemí a tréninkovým možnostem tak sportovní klub dobře reprezentuje svoji obec.

Celé toto sportovní zařízení vybudovala obec s pomocí dotace od ministerstva školství nákladem 1 600 000Kč a předala ho do užívání sportovního klubu. Ten se stará nejen o údržbu hřiště, ale jeho členové udržují i okolní plochy. Sportovní areál slouží pro setkávání našich občanů nejen při sportovních akcích, které pořádá sportovní klub, ale slouží také k vycházkám občanů s dětmi, které si zde mohou nerušeně hrát, protože areál se nachází mimo frekventované části obce.

Sportovní klub pořádá pravidelné akce, na které obec přispívá z rozpočtu malou částkou na pokrytí nákladů na organizaci. Sportovci na oplátku pomáhají obci s naplňováním volebního programu při zajišťování různých společenských a kulturních akcí. Tato vzájemná pomoc je výhodná pro obě strany a pomáhá udržovat obecní sounáležitost. Do těchto akcí se zapojují i občané, kteří přicházejí do naší obce hledat svůj nový domov. Jsou to většinou mladí lidé a obec tedy má naději, že život ať už sportovní, nebo kulturní, bude i nadále fungovat a rozvíjet se ke spokojenosti všech.