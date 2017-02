Přepadení i 'prokletá hospoda'. Obec ve středu Česka chystá nové značení

Středočeské Bojanovice. Právě na jejich území leží jedno z devíti míst, která geografové nově vyobrazili jako středy Česka. Z bodu, jenž se nachází v obecní části Senešnice, je to k nejbližším státním hranicím - při sečtení všech směrů - vůbec nejdále z celé republiky. Na sever i jih jde vzdušnou čarou shodně o vzdálenost 104 kilometrů.

Turisticky atraktivní oblast na levém břehu Vltavy je v regionu proslulá kopcovitým terénem či nedalekými trampskými osadami podél říčky Kocáby. Na úřadě se nyní těší, že by do podvědomí veřejnosti mohli vstoupit i z mnohem vzdálenějších oblastí republiky.

„Konečně se o nás bude trochu vědět. Jsme malá nenápadná obec, nemáme tu téměř nic, takže se toho budeme snažit využít do budoucna,“ komentuje s úsměvem místostarosta Václav Branný. Bojanovice se dle něj naposledy proslavily v roce 1976, kdy se v jejich blízkosti konal hudební festival, během něhož vystoupila legendární undergroundová kapela Plastic People of the Universe.

Branný věří, že nové označení by do okolí mohlo přilákat řadu milovníků turismu. Místo, které pomyslný střed představuje, si podle jeho slov nechají úředníci zaměřit a rádi jej označí.

Ozbrojená loupež, zmlácený prodavač

Obec, v níž trvale bydlí zhruba pět set obyvatel, nyní ovšem naplno žije jinými událostmi. Minulý týden v ní neznámý muž se zbraní v ruce vyloupil večerku. „Byli dva. Jeden z nich mi pistolí mířil na hlavu a druhý mě zmlátil,“ líčí nepříliš srozumitelnou češtinou provozovatel krámku Dinh Thi Thuong, jehož obličej stále „zdobí“ fialovožlutá modřina.

Z pokladny si podle něj pachatelé odnesli pár tisíc korun. „Moc peněz nevydělám. Denně sem přijde 20-30 lidí,“ láme Dinh rukama nad tím, proč si vybrali zrovna jeho obchod. Z jeho očí čiší strach a nejistota.

„Jinak je to ale klidné místo,“ snaží se plná optimismu přiblížit Bojanovice v lepším světle Jana Veselá ze sousedního domu. S dcerou Janou se do obce přistěhovaly před půl rokem z Karlovarska. Hledaly prostory, kam by se mohly společně sestěhovat a zároveň otevřít svou vlastní restauraci.

Napravení pověsti „prokleté“ hospody

Na internetu narazily právě na podnik U Hasičů v Bojanovicích. „Bývala to vyhlášená hospoda. Pak se tu začali scházet podivní lidé, feťáci a úplně upadla. Mezi lidmi se o ní dokonce mluvilo jako o ‚prokleté‘,“ vypráví dcera Jana, zatímco nás provází vnitřkem své restaurace.

K místnosti pro odhadem 30 štamgastů náleží i rozlehlý společenský sál, kam se vměstná dalších až 150 návštěvníků. V něm by rodina ráda pro místní pořádala různé kulturní akce, jako tomu bylo dříve. I proto momentálně všichni její členové usilovně pracují na rekonstrukci. „Tohle bych chtěla vytapetovat starými výtisky zdejších trampských novin,“ přibližuje Jana mladší, zatímco ukazuje na parketové obložení zdí.

Jana Veselá se starými vydáními trampských listů, s nimiž by její dcera ráda vytapetovala svou hospodu.

S matkou jsou v obci, vzdálené od Prahy pouhých 18 kilometrů, nad míru spokojené. Prostředí Bojanovic, které údajně dostaly své jméno po jistém Božanovi ze Žehrovic, si užívá i jejich dcera, respektive vnučka. Zdejšími ulicemi se prohání na skateboardu či koloběžce. Od výrobny papírových sáčků k místní dominantě a kulturní památce – kapli svatého Františka Serafinského z Assisi a zase zpět.

Nezkažená příroda, všudypřítomná zvířata

Na únor nezvykle přívětivé počasí jí přeje. Blankytně modrou oblohu doplňují hřejivé sluneční paprsky. Po smogovém mraku ani stopy. Aut tu projíždí poskrovnu. I lidé ze svých obydlí příliš nevychází, a když už, tak jsou velmi přátelští. Stejně jako paní Kasalová, mimo jiné další Jana.

„Miluji tu čistou, nezkaženou přírodu, kopce, zvířata. Stále mám kam jít na procházku,“ nemůže si vynachválit. Hlavní město vyměnila za Bojanovice před třiceti lety a do víru metropole by se už nevrátila. „Občas nám nad zahradou proletí a zakodrcá bažant, jindy na výletě potkáme muflona,“ vypráví přesvědčivě.

Příznačné ticho na chvíli přerušuje téměř jednohlasné mečení několika desítek ovcí. Ty tak jen dotvářejí představy, které místní obyvatelé nadšeně prezentují.