Paroubek: Tragédie ČSSD? Lidé jako nedovzdělaný nedouk Dolínek ve mně vidí konkurenci

LN: Co chcete ČSSD svým návratem nabídnout?

V tuto chvíli nabízím morální podporu. Strana je v takové situaci, že jí potřebuje. Nemám žádné mocenské zájmy. Nechci kandidovat a ani nemohu. Kandidátky jsou už stejně uzavřené. Petr Dolínek, který se stal před třemi měsíci místopředsedou strany, je z toho jak se zdá dost v tranzu. Záleží jen na vedení strany. Mohu být členem i nemusím, pokud se tomu bude snažit stranická oligarchie zabránit. Pokud bych se zpátky do ČSSD vrátil, bude jen na nich jak mne využijí. Každý týden udělali nechci říci hlouposti, ale věci, které bych já udělal jinak. Pokud takové věci dělají několik let, tak to právě vede k tomu, že klesají politické body.

LN: O vašem návratu se spekulovalo už koncem roku. Je vaše nynější rozhodnutí reakcí na klesající preference strany?

Ano, je. Situace v ČSSD je kritická. Nízké volební preference sice měla strana už v minulosti. Myslím, že ale nyní bude nejtěžší se z těch 8-10 procent dostat.

LN: Jaká si myslíte, že byla příčina takto dramatického poklesu preferencí strany?

Největší chybou bylo, že se strana uzavřela talentovaným lidem na všech úrovních. Já jsem mladé talentované lidi k sobě přitahoval a snažil jsem se jim pomoci v tom startu kariéry. Lidé jako pan Dolínek, který nedostudoval ani vysokou školu, tak budou vnímat každého chytřejšího člověka jako svojí konkurenci. A to je tragédie. To je jedna z velkých chyb funkcionářů ČSSD.

LN: Máte pocit, že ČSSD oslabilo stranu také vyjádření, že některé výrazné tváře nebudou už se stranou spolupracovat? Například prohlášení Jeronýma Tejce a Marie Benešové?

Určitě to nejsou žádné příznivé signály. Každý z těchto politiků má své voliče. Jejich voliči nakonec mohou zůstat při volbách doma. Já jsem se snažil vždy udržovat pluralitu. Kandidátky se dají samozřejmě zjednodušit, ale pak zápolíme ne s 20 – 30 procenty preferencí, ale procenty deseti.

LN: Nabídka návratu do ČSSD přišla jen od Marka Semeráda, starosty Cerhenic na Kolínsku?

Nabídky přicházely z více stran už skoro třičtvrtě roku. Většina z nich už po krajských volbách. Na ně jsem ale nereagoval. Jednal jsem tehdy s krajskou organizací v Liberci. Nabídli mi, abych byl v čele jejich kandidátky jako nestraník. Když s tím tři okresy ze čtyř vyslovily souhlas, tak to zarazil předseda strany Bohuslav Sobotka. A tím jednání tím skončilo.

LN: Proč jste se rozhodl přijmout právě nabídku buňky v Cerhenicích? Máte s Markem Semerádem užší vztah?

Cerhenice jsem si vybral kvůli panu Semerádovi, je to výborný starosta. Mám rád lidi, kteří mají výsledky. Toho, že mi to nabídl si moc vážím a považoval jsem za rozumné to vyslyšet.

LN: Současný volební lídr Lubomír Zaorálek řekl v diskusním pořadu v televizi Prima, že pražská ČSSD, která by váš návrat musela posvětit, to neudělá. Překvapilo vás to?

To jsem slyšel už před půl rokem. Je to na Zaorálkovi, aby když vedení strany umí zasáhnout do jiných personálních věcí, zasáhlo i tady. Je na vedení - jak rozhodne, když se chce nejúspěšnější předseda v jejich 140tileté historii, vrátit do své strany. Myslím, že by bylo rozumné, kdyby s mým návratem souhlasili. Před volbami by jim to mohlo pomoci. Určitě bude negativní, když jim to pražská buňka zarazí. Pokud jsem si všiml, tak místopředseda Petr Dolínek vydal prohlášení, že v Praze dostanou 20 procent hlasů. Tak na to jsem zvědavý.

LN: Už jste přihlášku odevzdal? Jaký bude následující postup?

Přihlášku jsem odevzdal předsedovi místní organizace. Nyní pojedu na schůzi a budu buď přijat nebo nepřijat. Být na místě bafuňářů pražské organizace ČSSD, tak bych nechal rozhodnutí na členech místní organizace, které mne chce přijmout.

LN: Myslíte si, že se se současné vedení může bát toho, že by jste se chtěl znovu ujmout vedení ČSSD?

To je velmi pravděpodobné. Jestli to napadá novináře, tak to jistě napadne nedovzdělané nedouky typu pana Dolínka. Já ale skutečně nemám ambice na návrat do těchto funkcí. Chi být jen členem, nechci je mocensky ohrožovat. Oni jsou v takové situaci, kdy vidí, že se jim nedaří a každého berou jako konkurenci.

LN: Jaký máte vztah s Milanem Chovancem a Lubomírem Zaorálkem?

S Milanem Chovancem jsme se viděli jsme se jen párkrát v životě. Z mé strany je to normální vztah.

S panem Zaorálkem jsme vždy měli dobré vztahy. V ČSSD se ale na nějaké politické přátelství moc nehraje. Chápu, že dnes má jiné zájmy, ale měl by se spíš zabývat tím, co je pro stranu v tuto chvíli nejlepší.

LN: Když jste odcházel z ČSSD pronesl jste slavný výrok – „Uvidí se, zda ČSSD přežije beze mne, nebo já přežiji bez ČSSD“. Máte pocit, že došlo na vaše slova?

Kdybych si to přál, aby to dopadlo tak jak to nyní dopadá, tak by to nemohlo být tak dokonalé. Strana je dnes reálně na 8 – 10 procentech preferencí, má na krku soud s Altnerem, který může dopadnout jakkoliv. Strana se potýká se zužování přijmů, které ji postihlo po krajských a senátních volbách. Pravděpodobně bude příjem strany snížen i po těch volbách sněmovních.

LN: Co to pro stranu to může znamenat?

Vytvoří se úplně nová situace, se kterou tato generace ČSSD nemá žádnou zkušenost. Já jsem ji zažil v počátcích sociální demokracie a vím jak je to těžké pracovat bez peněz. Všichni by teď měli zapnout jak se dá, aby byl volební výsledek co nejlepší. Od toho se vyvíjí všechno – pozice strany do budoucna a hlavně peníze, bez kterých se politika dělat nedá. Strana se po volbách nesmí utopit v chaosu. Tak by mohly následovat osudu polských sociálních demokratů. To je taky jeden z důvodů, proč vstupuji, mám o ČSSD strach. Byla by velká chyba, kdyby byla sociální demokracie kriticky ohrožena.

LN: Jak vnímáte program, který ČSSD v sobotu představila?

Je to mobilizační program. Zvýšení minimální mzdy na 40 tisíc korun je hodně ambiciózní plán. ČSSD je ale především strana zaměstnanců, nepřekvapilo mne tedy, že hájí jejich zájmy na prvním místě. To se týká i návrhu na prosazení zrušení karenční doby.

LN: Strana také navrhuje tzv. „zdanění bohatých“. Dědická a darovací daň má vyrůst na 8 – 15 procent u majetků nad 100 milionů korun...

Ve většině státu západní Evropy jsou daně vyšší, takže to mne neznepokojuje. Je to standardní západoevropské řešení, se kterým souhlasím.