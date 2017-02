PETRÁČEK: Jak se chová prezident Trump, když narazí na strop

Sílu americké justice ukázalo nařízení soudce Jamese Robarta dočasně zablokovat Trumpův dekret, který na 90 dnů uzavírá americké hranice pro občany Íránu, Iráku, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie (pro Syřany na neurčito). A argumentační slabost prezidenta Trumpa ukázala jeho reakce. Ta si zaslouží zvláštní pozornost.



Novinkou není to, že Donald Trump se cítí ohrožen „soudcokracií“, jak se říká u nás. Novinkou není ani Trumpův pocit ublíženosti ve stylu: všichni se proti mně spikli, matrix mi podráží nohy, ale já jim ukážu. Novinkou je způsob, jakým se naváží do Jamese Robarta. „Nemůžu uvěřit, že by soudce naši zemi uvrhl do takového nebezpečí,“ napsal Trump na Twitter. „Pokud se něco stane, dávejte vinu jemu a soudnímu systému.“ To se dá těžko nazvat jinak než denunciací, nota bene vůči soudci, který je ze zákona nezávislý. A denunciace se ve slušné společnosti považuje za slabost.

Trumpova slova připomínají slogan „Merkels Tote“ (mrtví Angely Merkelové) po teroristickém útoku na vánoční trh v Berlíně. Tehdy napsal Marcus Pretzell (AfD) též na Twitter, že jde o „mrtvé Angely Merkelové“ – rozuměj o oběti její politiky otevřených hranic. Takto vedená přímá kauzalita a denunciace vyvolala pobouření. Trump si přímou kauzalitu nevymýšlí, neboť žádní mrtví zatím nejsou. Ale denunciuje už preventivně: „Pokud se něco stane...“ Tím útočí na nezávislost soudce, na jeho úkol zvážit problém ve všech ohledech a pak posoudit, který z nich nejvíce ladí s americkými zákony.

Prezident Trump si navíc nabíhá na další vidle svého dekretu. Na to, že dokument vypočítává sedm konkrétních států. Dejme tomu, že se skutečně „něco stane“ a pachatelem bude – jak napovídá zkušenost předchozích dvaceti let – třeba občan Egypta, Saúdské Arábie či Libanonu. Jak by za to mohl soudce, který pozdržel zákaz vstupu pro občany jiných států?

Tím vším není řečeno, že Donald Trump není legitimní prezident s programem schváleným voliči. Je tím řečeno jen tolik, že jakákoliv politika – i ta prováděná pomocí dekretů – se musí pohybovat v rámci zákonů. A že tím, kdo to posuzuje, není prezident, nýbrž justice. Ale zkuste to vysvětlovat politikům, jako je Trump.