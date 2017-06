,Je to lhářka.’ Britská rádia písničku o Mayové nehrají, i tak je ale čtvrtá v žebříčku

Píseň s chytlavým refrénem nazvaná Liar Liar GE2017 skupiny Captain SKA za uplynulý týden zaznamenala 10,6 milionu poslechů a 59 000 stažení. Na internetovém obchodě Amazon je píseň nejstahovanější v Británii a na žebříčku iTunes v Británii je druhá, uvedla agentura AFP.



Před londýnským ústředím BBC v pátek protestovaly desítky lidí kvůli rozhodnutí stanice píseň nehrát. BBC se hájí tím, že kdyby song pustila do éteru, porušila by svá pravidla o nestrannosti. Podobně dříve nehrála například God Save The Queen od punkové kapely Sex Pistols.

Refrén písně, složené z projevů Mayové, zní „je to lhářka, lhářka, ne nedá se jí věřit, ne ne ne ne“. V jednom z proslovů Mayová ujišťuje, že nevyhlásí předčasné volby, což se ale nakonec stalo. Voliči půjdou k urnám 8. června.